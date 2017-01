Gerd bor like ved åstedet på Ler

Gerd Aas er nærmeste nabo til boligen der en mann i 30-årene ble funnet død på onsdag. Lørdag ble en 26-åring fra Melhus varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, og 26-åringen er siktet for drap. I tillegg er en annen mann pågrepet, og han er siktet for grov kroppsskade. Denne mannen er ikke fengslet.

- Veldig trasig

- Jeg tenker på det som har skjedd. I starten var det veldg trasig, sier Aas.

Trønderbladet pratet med Gerd Aas på onsdag, og da fortalte hun at det var veldig trist å høre om at naboen var funnet død. I dag søndag kan Gerd Aas se at naboeiendommen fortsatt er avsperret.

Naboen flyttet inn i eneboligen før jul, og Gerd Aas sier at eneboligen var blitt pusset opp før mannen flyttet inn. Mannen i 30-årene leide eneboligen.

- Han hadde pyntet så fint til jul, sier Aas.

Aas kjente ikke den nye naboen så godt siden han nylig hadde flyttet inn. Sist mandag på dagtid var den siste gangen hun så ham.

- Tirsdag var det stille der. Mannen min gikk forbi da, og så ingentin, På onsdag kom politiet, sier Aas.

Mye aktivitet

Fra onsdag av har det vært mye aktivitet rundt huset der mannnen i 30-årene ble funnet. De første dagene var politiet der for å foreta undersøkelser, og de siste dagene har et vaktselskap holdt oppsyn med eiendommen.

Ekteparet Aas er blant dem som er blitt avhørt, og Gerd forteller at tre politifolk kom for å avhøre dem. I tillegg har det vært rundspørring i nabolaget, og Gerd forteller at ei venninne av henne som bor i nærheten, har fått politiet på døra.

Drapssiktet fengslet i to uker Sør-Trøndelag tingrett har bestemt at den 26 år gamle kameraten til den drepte på Ler skal sitte to uker i varetekt i full isolasjon. Han anket på stedet.

- Det har vært litt skremmende det som har skjedd. I Melhus har det jo skjedd et drap før en gang, så dette var ikke noe artig, sier Gerd Aas.