Alle måtte søke om nye løyver

– Kommunen har tatt en gjennomgang på alt som har med motorferdsel i utmark å gjøre, i verneområder og ellers i kommunen. Løyvene begynte å bli utdatert, det hadde skjedd en del eierskifter på hytter og folk ville ha nye løyver.

2500 hytter

Det sier Aril Røttum, som er rådgiver i Næring-, plan- og forvaltningsenheten (NPF) i Midtre Gauldal kommune.

Dermed måtte alle som mener de har behov for å bruke snøskuter for å komme til sine hytter i kommunen, søke om løyver på nytt.

Det betyr mange søknader. Nøyaktig antall kan ikke Røttum si. Det er oppunder 2500 fritidseiendommer i kommunen, inkludert setrer.

– Hvis vi sier at omtrent 20 prosent av hytteeierne har søkt om løyver for å komme til hytta, er det anslagsvis ganske korrekt, sier Røttum.

Det betyr at kommunen har behandlet omtrent 450 – 500 søknader. Røttum understreker at dette er et anslag. Og at i dette tallet ligger både innvilgelser og avslag på søknadene.

Dette har vært en stor jobb, og det har vært tre personer i NPF-enheten, som har behandlet disse løyvesøknadene: Rådgiverne Aril Røttum og Signe Lise Skjerdal, samt skogbrukssjef Kai Børge Amdal.

– Vi har laget oss en mal, så vi har klart å håndtere det greit, sier Røttum.

Kriterier

Han sier de straks har kommet gjennom bunken med søknader.

Enten søker hytteeierne om å kjøre snøskuter selv, eller så benytter de seg av såkalt leiekjøring.

– Det er for de som ikke kjører selv, da er det noen som tar på seg oppdrag å kjøre for andre, forteller Røttum.

Vilkårene til å få innvilget løyvekjøring med snøskuter, er enten at man har en bevegelseshemning, eller at man har behov for å transportere utstyr, ved, bagasje og lignende. At det kun er langt å gå til hytta, er ikke i seg selv en grunn til å få løyve. For å få løyve på grunn av bevegelseshemning, trengs det legeerklæring.

Hytteeierne som fra før hadde løyver, fikk beskjed om at alle måtte søke på nytt på vårparten i fjor. Søknadene har kommet inn til kommunen siden sensommeren og tidlig høst.