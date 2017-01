Rundspørring og nye avhør

Politiadvokat Jørgen Aunet forteller at etterforskninga etter at en mann i 30-årene fra Ler ble funnet død, fortsetter for fullt.

- Det blir jobbet ganske intenst i helga, og det blir nye avhør ganske snart, sier Aunet.

Fotograferer åstedet

Det lokale politiet har bistand fra Kripos som er med i den taktiske etterforskninga. Kripos skal også ta 360 grader-bilder av åstedet slik det ble gjort i leiligheten der Nilofer Naseri ble drept av sin ektemann 28. september 2015. Ektemannen ble dømt til 13 års fengsel.

Rundspørring

Aunet opplyser at det er foretatt betydelig antall avhør av personer i forbindelse med etterforskninga. Dessuten blir det rundspørring, forteller Aunet. Hvorvidt det blir en rekonstruksjon på åstedet som er boligen mannen i 30-årene leide på Ler, er det for tidlig å si noe, opplyser Aunet.

- Vi søker å kartlegge hva som har skjedd, sier Aunet.

Varetektsfengslet

Aunet ønsker ikke å si noe om hva politiet tror har skjedd på åstedet av hensyn til etterforskninga. I dag lørdag ble en 26-åring fra Melhus varetektsfengslet i to uker, mens en annen person fortsatt er siktet. 26-åringen er siktet for forsettlig drap, mens den andre er siktet for grov kroppsskade. Politiet mener at mannen i 30-årene døde som følge av vold. Ifølge retten er ikke mistankegrunnlaget mot 26-åringen veldig sterkt slik saken står i dag, og retten legger til grunn at politiet de kommende to uker vil kunne foreta en god del etterforskningsskritt som klargjør hendelsesforløpet.

Eiendommen der eneboligen er, er fortsatt avsperret og Aunet sier at eiendommen ikke er frigitt. Vakter passer på slik at ingen tar seg inn på eiendommen. Det skal ifølge Aunet foretas nye tekniske undersøkelser på eiendommen.

Uklart når

Politiet opplyser at det fortsatt er uklart når mannen i 30-årene døde. Den siste observasjonen av mannen var mandag klokka 22.30. Onsdag kom ifølge politiadvokat Aunet, noen som skulle ha et oppdrag i boligen. De fant da mannen i 30-årene livløs, og varslet politiet. Politiet fikk melding rett før klokka 13. Politiet er interessert i tips om observasjoner i tidsrommet mandag klokka 22.30 til onsdag klokka 13.