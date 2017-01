Politiet vil ha voldssiktet fortsatt i varetekt

I dag lørdag blir det fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett for den dødsvoldssiktede mannen. Det opplyser hans advokat Arve Opdahl. Innkallinga til fengslingsmøtet fikk advokat Opdahl i 21-22-tida fredag kveld.

En mann i 20-årene er en nær bekjent av mannen i 30-årene som onsdag ble funnet død i en enebolig på Ler. Mannen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Fredag var han i formelt avhør hos politiet, og advokat Opdahl sa etterpå til Trønderbladet at siktede ikke erkjenner straffeskyld. Han erkjenner at han har vært i boligen, og advokaten sa at det ikke vil være overraskende om politiet finner fingeravtrykk fra siktede siden siktede var en kamerat av avdøde.

Politiet opplyser at fengslingsmøtet blir klokka 11.

- Min kollega advokat Kolbjørn Lium vil møte for meg, opplyser Opdahl.

Opdahl har ikke fåt snakket med den voldssiktede ennå, men forteller at siktede tidligere har ønsket å bli løslatt fordi han mener at han ikke har gjort noe straffbart.

En annen er også blitt pågrepet og siktet, men er løslatt.