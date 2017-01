Fengsel for kjøring uten førerkort

En 60-årig mann er dømt til 15 dagers fengsel etter at han ble stanset av politiet på Hovin 1. desember i fjor.

Uten førerkort i mange år

Mannen hadde ikke førerkort fordi han var blitt fradømt førerretten i 2007. Det var ikke første gang mannen var blitt stoppet for kjøring uten førerkort, og 18. mai i fjor ble mannen stanset i Trondheim for kjøring uten førerkort.

Under kontrollen på Hovin 1. desember skulle politiet blant annet holde utkikk etter mannen fordi det var kommet klager på at han kjørte uten førerkort. Da en politipatrulje kom til butikken på Hovin, var mannen der. Trønderbladet fortalte i reportasjen 1. desember at politiet tillot mannen å kjøre hjem, men at mannen i stedet kjørte av gårde til Lundamo. Der stanset mannen ved en bensinstasjon, og politiet ga ham igjen beskjed om å kjøre rett hjem. Politiet fortsatte å kjøre etter mannen inntil han kom seg til hjemmet som ikke er på Hovin.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett 24. januar, tilsto mannen at han hadde kjørt uten førerkort. I dommen kommer det fram at mannen en rekke ganger tidligere er ilagt straff for kjøring uten gyldig førerkort. Retten mente slik påtalemyndigheten ønsket, at mannen skulle få fengselsstraff. Ifølge retten mangler mannen respekt for veitrafikklovens regler, og «synes ikke å ha forholdt seg til at han er fradømt retten til å kjøre bil» som det heter i dommen.

Solgte bilen

Retten synes det er positivt at mannen solgte bilen etter at han ble stoppet i desember. Mannen vedtok dommen på 15 dagers fengsel, og bad om å få sone i Verdal fengsel.