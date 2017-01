Drapssiktet fengslet i fire uker

En 26 år gammel mann er varetektsfengslet i to uker i full isolasjon etter at han er blitt siktet for forsettlig drap. Han anket på stedet.

Politiet mener at funn underveis i etterforskninga fører til at 26-åringen kan siktes for forsettlig drap på mannen i 30-årene fra Ler. Rettsmøtet ble lukket etter at politiet fikk medhold i dette.

Ifølge advokat Arve Opdahl var 26-åringen en kamerat av den avdøde mannen som leide en enebolig på Ler. Opdahl har opplyst til Trønderbladet at 26-åringen mener han ikke har gjort noe straffbart.

Silje Iren Mebust er påtaleadvokat, mens Kolbjørn Margido Lium representerer siktede. Mette Skoklefald fra Melhus er oppnevnt som bistandsadvokat for etterlattes familie.