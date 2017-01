Vurderer å skjerpe siktelsen etter dødsvold

Politiadvokat Jørgen Aunet opplyser at politiet vurderer å skjerpe siktelsen mot i alle fall den ene av de to pågrepne etter at en mann i slutten av 30-årene ble funnet død på Ler.

De to pågrepne, begge i 20-årene, er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Ifølge Aunet kan siktelsen bli endret til forsettlig drap. Aunet opplyser at avdøde kjente de to som er blitt pågrepet og siktet. Advokat Arve Opdahl har sagt til Trønderbladet at den først pågrepne var en nær bekjent.

Personene er kjent av politiet, opplyser politiadvokaten.

Avhørt på nytt

Den som først ble pågrepet, sitter i dag fredag i avhør ifølge Aunet. Avhøret skulle starte fredag klokka 09, og ble avbrutt fordi siktede var for sliten. Ifølge Aunet ble avhøret påbegynt igjen.

- Vi vurderer i løpet av ettermiddagen om han skal fengsles eller ikke, sier Aunet.

Den først pågrepne har sittet i varetekt siden han ble pågrepet onsdag, og politiet skal i dag fredag vurderer om de skal begjære den siktede videre varetektsfengslet. Det er Sør-Trøndelag tingrett som avgjør om mannen fortsatt skal sitte i varetekt. Mannen i 20-årene som ble pågrepet senere og også er blitt siktet, er ikke fengslet.

Vet ikke når det skjedde

- Vi vet ikke noe mer om motivet for kroppsskaden eller når dette har skjedd. Obduksjonsrapporten belyste ikke dødstidspunktet, og derfor ønsker vi tips om når avdøde sist ble sett. Vi mener at utøvd vold er årsaken til dødsfallet, sier Aunet.

Politiadvokaten forteller at den avdøde ble funnet på onsdag av en person som skulle til avdøde. Politiet ble varslet rett før klokka 13, og rykket ut med flere patruljer. Den døde mannen ble funnet i boligen, og Aunet ønsker ikke å opplyse om hvordan det så ut på åstedet. Navn og nøyaktig alder på avdøde er ennå ikke frigitt ifølge Aunet.

Kripos er på Ler for å foreta undersøkelser på eiendommen, og i tillegg foretar politiet avhør og undersøker for eksempel mobilspor.

- Vi har fått en del tips, og disse har vært nyttige. Vi tar gjerne imot flere tips, og gjerne tips om noen har lagt merke til noe uvanlig i området, sier Aunet.

Episoden i helga

Når det gjelder episoden i helga der en politipatrulje fant to blodige personer på Ler, ønsker ikke politiadvokat Aunet å kommentere forholdet mellom episoden i helga og dødsfallet. Imidlertid undersøker politiet om det er en sammenheng.

- Vi ønsker foreløpig ikke å si noe om det er en sammenheng, men etterforsker hendelsen i helga, sier Aunet.

De etterlatte

Politiet har dialog med etterlatte, og Aunet sier at det er opp til Sør-Trøndelag tingrett om de etterlatte skal få oppnevnt bistandsadvokat.