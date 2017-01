Tåkelagt landskap

Tåka har ikke bare preget Værnes og lufttrafikken der. Veifarende i Gauldalen har også fått merke tåka, og det har vært dårlig sikt i lavereliggende områder.

Jon Rokseth har sendt oss et par bilder tatt fra Brubakken og retning E6 ved Melhus sentrum.

En annen side ved tåka var at flyene måtte kretse i håp om at tåka ville lette. B. Søbstad-Eide har sendt oss et av himmelen over Skaun, og skriver at tåka på Værnes har skapt morsomme signaturer på himmelen.