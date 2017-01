Hjelpekorps på ettersøk

På lørdag skal Melhus Røde Kors Hjelpekorps ha stand på Melhustorget, for å verve nye medlemmer som kan tenke seg å være aktive i hjelpekorpset.

–Målgruppen er i hovedsak folk i alderen 17 til 40 år, sier leder for hjelpekorpset, Gunnar Slåen.

Les også: –Ingen usunn hobby

Han understreker at det er behov for alle typer mennesker i et hjelpekorps, enten de er håndverkere, jurister eller dataingeniører, og at alderen i og for seg heller ikke er av så stor betydning.

–Vi har aktive medlemmer i dag som er fra 18 til over 70 år, forteller han.

Det eneste kravet er at de må være 17 år for å starte grunnopplæringen og 18 år for å delta på redningsoppdrag.

Variert fritidsaktivitet

For å bli aktivt medlem må man gjennomføre et førstehjelpskurs over fem kvelder, og kurs i samband og i søk og redning. Etter det får man tildelt id-kort som gjør at man kan bære uniform og være med på hjelpekorpsets aktiviteter.

Grunnutdanningen i år starter 2. februar, med en informasjonskveld på Melhus. Da går det an å komme for å ta stilling til om dette er noe man kan ha lyst til å være med på. Det er ikke nødvendig å ha bestemt seg på forhånd, sier Slåen.

Les mer: –Knallbra å stille opp for Røde Kors

Ofte spesialiserer medlemmene seg på ulike områder innen hjelpekorpsarbeidet, alt etter egne interesser, og hverdagen til hjelpekorpset er variert. De har faste møter en gang i uka i korpshuset på Ler, hvor de har øvelser og temakvelder, og sørger for at alt utstyret de har er i god stand. Innimellom ellers har de noen øvelseshelger, men Slåen understreker at det ikke er sånn at alle må være med på alt – alltid.

Viktig samfunnsbidrag

I fjor var de utkalt 24 ganger på søk etter savnede personer, noe som er en svært viktig funksjon hjelpekorpsene har. Innimellom får de også oppdrag fra helsevesenet om å bistå ved henting av syke eller skadde personer, som befinner seg i områder som ikke er tilgjengelige på annen måte.

– Hjelpekorpset er de eneste utenom luftambulanse og Sea-King, som kan hjelpe til utenfor veien i Melhus kommune. Ofte gjør vær og andre forhold at luftambulansen heller ikke kan bidra, og da er vi de eneste, sier Slåen.

Hjelpekorpset har også sanitetsvakter på ulike arrangementer i kommunen, for at det skal være trygt for publikum å være der.

– Det kan være store og små idrettsarrangementer, festivaler og andre tilstelninger. I tillegg er dette innbringende for oss, forteller korpslederen.

Trenger penger og folk

For selv om hjelpekorpset er basert på frivillighet, trengs det likevel mye utstyr, og det koster penger.

Siste tilskudd i så måte er en ferdig utstyrt beredskapstilhenger som ble bygd i fjor, med midler fra Nordenfjelske Bykreditts stiftelse. Tilhengeren korter ned hjelpekorpsets utrykningstid betraktelig, og er et kjærkomment tilskudd. Denne og mye av det andre utstyret hjelpekorpset har, kan folk få se på stand på lørdag.

Hjelpekorpset på Melhus står sterkt i dag, med sine 36 medlemmer på alarmberedskapslista. Likevel er det naturligvis slik også her, at folk kommer og går, og rekrutteringen er derfor veldig viktig. Slåen håper derfor at de kan overtale folk til å komme på informasjonsmøtet i neste uke, for å få vite mer.