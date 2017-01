Den siktede mannen i 20-årene har i dag fredag sittet i avhør hos politiet, og advokat Arve Opdahl sier at siktede har samarbeidet med politiet.

- Han erkjenner ikke straffeskyld, og han erkjenner ikke å ha begått noe straffbart, sier Opdahl.

Det var onsdag at mannen i 20-årene ble pågrepet av politiet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Politiet mener at dødsfallet til mannen i 30-årene fra Ler skyldes vold.

Vil bli løslatt

Siktede ønsker å bli løslatt fra varetekt. Mannen som beskrives av advokaten som en nær bekjent av den avdøde mannen i 30-årene, har sittet i varetekt i to døgn.

Les også: Var nære bekjente

Advokat Opdahl sier at den siktede ikke kan sitte mer enn tre døgn i varetekt før spørsmålet om varetekt prøves for retten, og at begjæring om varetektsfengsling må opp for Sør-Trøndelag tingrett senest lørdag formiddag.

- Stort sett har han vært i stand til å svare under avhør, og avhøret har pågått i dag bare avbrutt av naturlige pauser, sier Opdahl.

Opdahl forteller at han ikke har fått tilgang til obduksjonsrapporten ennå, og at de ikke vet når dødstidspunktet var. Siden de ikke vet tidspunktet mannen i 30-årene døde, har siktede ifølge Opdahl ikke erkjent å ha vært i boligen der den døde mannen ble funnet. Politiadvokat Jørgen Aunet har ikke villet opplyse om hvordan mannen i 30-årene døde, og om det er brukt våpen.

Vurderer å skjerpe siktelsen etter dødsvold To er pågrepet etter at mann i slutten av 30-årene fra Ler, ble funnet død. Avdøde kjente de to pågrepne.

- Jeg kjenner kun til gjennom media at en til er pågrepet, sier Opdahl.