Den siktede avhøres på nytt i dag

Advokat Arve Opdahl opplyser at den siktede mannen blir avhørt på nytt i dag klokka 09. Avhøret skal skje på Politihuset i Trondheim.

Sliten

- Det ble påstartet et avhørt torsdag kveld klokka 19, og det ble rimelig kort fordi siktede var sliten, sier Opdahl.

Opdahl forklarer at siktede er preget, og blant annet fordi han hadde sittet 24 timer på glattcelle uten dagslys før han ble overflyttet til celle i fengselet. Det var advokaten som bad om at siktede skulle overføres til vanlig celle.

Det var onsdag at en mann i slutten av 30-årene ble funnet død i en bolig på Ler. Sent onsdag kveld ble en mann i slutten av 20-årene pågrepet av politiet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Advokaten ønsker ikke å gå i detaljer om hvor nært vennskapet var mellom siktede og avdøde. Opdahl ønsker heller ikke å si noe om det er brukt våpen eller om mannen i 30-årene døde som følge av harde slag, og hva siktede har sagt om et mulig motiv.

- Jeg kan ikke kommentere om skade eller dødsårsak, sier Opdahl.

Når det gjelder obduksjonsrapporten, sier Opdahl at politiet har vært sparsomme med opplysninger så langt.

Opdahl fortalte til Trønderbladet på torsdag at det var siktede som bad om å få Opdahl som forsvarer fordi siktede kjente Opdahl fra før. Hvorvidt siktede er straffedømt, ønsker ikke Opdahl å kommentere på.

Kripos er koblet inn etter dødsfallet i Melhus En person er pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en person ble funnet død på Ler.

Tekniske undersøkelser

Torsdag kveld ble boligen der den døde mannen fra Ler ble funnet, undersøkt av kriminalteknikere. Eiendommen som ligger ved fylkesveien mellom Ler og Kaldvelldalen, er avsperret.

