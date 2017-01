Anna tester lokalavisa mens hun er på telttur

Nordmenn ligger helt i toppen over nasjoner som leser mest aviser. Men mens det er vanskelig å få papiravisa på en flerdagers telttur på fjellet, er det lett å lese nyheter på mobilen.



Anna Eggen fra Melhus er en ivrig tur-jente som er mye på farten. Det er ikke mange i dag som har med seg ei papiravis på tur, med mindre de skal fyre opp med den.



- Det kan være veldig realt, for de som er mye borte og ikke har tilgang til papiravisa. Da er det veldig greit å bare komme seg på nett, og se om sakene som har med lokalmiljøet å gjøre, sier Anna Eggen.

Ordentlige saker

Hun har troa på at sakene som publiseres eksklusivt for abonnentene kan være ordentlige saker. Og ikke bare et lite bilde med mager tekst.



- Da jeg først skulle komme meg inn på Trønderbladet-pluss, så var det først litt vanskelig. Abonnementet stod ikke i mitt navn, men jeg kom meg inn til slutt, forteller Anna Eggen.

Del med familien

På et abonnement for papiravisa Trønderbladet kan du være innlogget på flere såkalte enheter, det vil si både PC, mobil og nettbrett. En kan også dele abonnentet med familiemedlemer. Det er to muligheter for å komme seg på Pluss-artiklene. Enten ved pålogging gjennom mobilnummeret abonnementet er registrert på, eller ved å gå gjennom ditt kundenummer.