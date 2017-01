Stusset du over Trønderbladet i dag?

Tvert imot, faktisk.

Fra og med i morgen, fredag 25. januar, kommer Trønderbladets papirutgave ut i to utgaver per uke: Tirsdager og fredager. Alle artikler som skrives havner i en av disse to utgavene, og du vil merke at avisa er fyldigere enn før.

– Bedre tilbud

Men vi lover deg: Tilbudet til deg skal bli minst like bra, vi mener det blir bedre! Du får like mange saker som før, og du får en mye bedre tilgang på løpende nyheter på tronderbladet.no

Her vil vi nemlig legge ut nyheter kontinuerlig, Plussløsning på nett gjør at vi kan holde et mye større trøkk på dekningen på nett.

Plussløsningen gjør at du som abonnent vil tilgang på alt stoffet vi legger ut på nettavisa. Her vil nyhetene bli lagt ut kontinuerlig gjennom dagen.

Slik logger du inn

Plussløsningen på nett er allerede satt i gang. Du som er abonnent, får tilgang til absolutt alle saker vi legger ut.

Slik logger du deg inn: Klikk på logg-inn-symbolet øverst til høyre på tronderbladet.no, eller gå direkte inn på tronderbladet.no/pluss. Deretter oppretter du bruker ved å skrive inn din e-postadresse og passord. Deretter får du en e-post, som du må bekrefte. Deretter kommer du inn på Min side, hvor du krysser av for ditt abonnement. Dermed har du full tilgang!

Trenger du hjelp til å logge inn; ring kundeservice på 21 49 21 36. Den er åpen til klokka 21 torsdag.