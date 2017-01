Samferdselsministeren til Melhus for å diskutere E6

Nye Veier og godsterminal blir tema når Melhus Fremskrittsparti får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på besøk på tirsdag. Statsråden besøker Skaun når bomstasjonene på E39 mellom Øysand og Thamshamn tas ned, og Melhus Fremskrittsparti benytter muligheten til å invitere statsråden til en stopp i Melhus.

Vil høre om framdrift

Ruth Laila Berge fra Melhus Fremskrittsparti forteller at E6 og godsterminal er temaer som skal tas opp under møtet.

– Vi ønsker å diskutere med Ketil Solvik-Olsen om hvordan framdrifta for E6 og godsterminalen er. Det er usikkerhet om byggestart for E6, og det nevnes at byggestarten kan ligge 20 år fram i tid, sier Berge.

Nye Veier er et statlig veiselskap som blant annet har fått E6 Melhus-Ulsberg med i porteføljen. I det siste prioriteringsmøtet som var før jul, sa Nye Veier at denne veistrekninga ikke er med blant prioriterte veistrekninger. Ordførerne i de berørte E6-kommunene, har fått opplyst at veistrekninga er på 10. plass av 11 mulige.

Sitter på nåler

– Vi vet at mange sitter på nåler og venter på en avklaring av hva de skal gjøre med hus og heim enten det er innløsning eller vedlikehold mens de venter. Under møtet ønsker vi å få klarhet i om vi politikerne kan påvirke Nye Veier, sier Berge.

Samferdselsministeren besøkte Melhus blant annet i juni 2015, og han sa da at han godtar bompenger på ny E6 i Gauldalen.