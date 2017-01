Krisestab i Melhus kommune etter mistenkelig dødsfall på Ler

Melhus kommune satte onsdag ned krisestab etter at politiet rykket ut til et mistenkelige dødsfall på Ler. En mann i 30-årene ble funnet livløs, og erklært død. Mannen bodde i en enebolig på Ler, og flere politipatruljer rykket ut til stedet.

Les også: Rykket ut etter funn av livløs person

Fælt og tragisk

- Det er skremmende at noe sånt kan skje. Dette er noe en leser om i avisa og hører på nyhetene. Det er fælt at det kommer så nært, og tragisk for dem som er berørt, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Krogstad forteller at kommunen fikk melding onsdag ettermiddag om det som hadde skjedd, og satte ned krisestab. Krisestaben består blant annet av ordfører, rådmann, assisterende rådmenn, kommuneoverlege, kommunikasjonsrådgiver, leder for familie og forebygging og representant for utviklingsseksjonen. Kommunen har et psykososialt team, og ordfører Krogstad sier at to fra teamet ble sendt til stedet.

- Hvis noe skulle tilsi at kommunen kan bidra med noe, skal vi selvsagt gjøre det. Selv om hendelsen er opprivende for oss i kommuneledelsen, er dette en sak for politiet, sier Krogstad.

Etterforskninga har startet - Vi har startet etterforskning, sier lensmann Monica Brækken.

Fortsetter etterforskninga

Politiet fortsetter etterforskninga av hendelsen på Ler, og har foretatt avhør. Utover dette ønsker ikke politiet å si så mye ennå.