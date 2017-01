Kripos er koblet inn etter dødsfallet i Melhus

Kripos er koblet inn i etterforskninga, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet til Trønderbladet.

- Vi setter inn alle de ressursene som trengs, og vi har anmodet om Kripos om bistand for å ha den fremste ekspertisen, sier Aunet.

Siktet i varetekt

En person ble sent onsdag kveld pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Den siktede personen har fått oppnevnt Arve Opdal som forsvarer.

- Vi ønsker ikke å gi opplysninger om den siktede personen. Selv om det er pågrepet en person, etterforsker vi bredt. Det kan være flere mistenkte, sier Aunet.

Aunet sier at han ikke har opplysninger om den siktede har tilstått. Den siktede sitter i varetekt, og i morgen fredag skal det ifølge Aunet tas stilling til om den siktede skal framstilles for fengsling.

Etterforskninga har startet - Vi har startet etterforskning, sier lensmann Monica Brækken.

Åstedet

Hvem som varslet politiet om at det var en livløs person i huset på Ler, og hvordan det så ut i boligen da politiet kom, ønsker ikke politiadvokaten å si noe om. Huset er sperret av, og det pågår tekniske undersøkelser. Kripos skal ifølge politiadvokaten komme torsdag kveld.

Hvordan det så ut på åstedet, og om det har pågått en slåsskamp, ønsker ikke Aunet å gi noen opplysninger om.

- Vi vet ikke når dødsfallet har skjedd, sier Aunet.

Politiet er tilbakeholdne med opplysninger om den avdøde, og Aunet ønsker ikke å si eksakt alder på den døde mannen. Mannen er i slutten av 30-årene, og er fra Ler. Hvorvidt det var avdøde som eide boligen og bodde der fast, ønsker ikke politiadvokaten å si noe om. Om det har vært innbrudd i huset, opplyser politiadvokaten at det er for tidlig å si noe om.

Navnet på den døde mannen er ikke frigitt. Det eneste politiet vil si, er at avdøde var kjent for politiet fra før.

Voldsepisode i helga

En viktig del av etterforskninga er å klarlegge om drapet kan ha noe med voldsepisoden i helga, opplyser Aunet.

- Vi etterforsker mange spor, og om det er kobling til det som skjedde i helga, forteller Aunet.

To personer ble funnet blodige av en politipatrulje natt til lørdag. En nabo har fortalt til Trønderbladet at det ble sett blålys i helga ved boligen der den døde ble funnet på onsdag.

Er blitt obdusert

Den avdøde mannen er blitt obdusert, og Aunet forteller at obduksjonsrapporten er ventet å komme torsdag kveld eller på fredag.

Etterforskninga pågår altså for fullt, og politiet foretar avhør og tekniske undersøkelser. Aunet opplyser at det har kommet inn en del tips, og at politiet ønsker tips. Disse kan ringes inn på 73 489400.

- Hvis folk har opplysninger som kan være interessante for politiet, ta kontakt, sier Aunet.

Politiet er blant annet interessert i å få opplysninger som kan si noe om når den nå avdøde mannen, sist ble sett.