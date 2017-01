Den pågrepne mannen er fra Gauldalen

Advokat Arve Opdahl har takket ja til å være forsvarer for den siktede mannen. En mann er siktet etter det mistenkelige dødsfallet på Ler, og siktelsen gjelder grov kroppsskade med døden til følge. Det var onsdag at en mann i slutten av 30-årene fra Ler ble funnet død i en bolig på Ler.

- Den siktede er i slutten av 20-årene og er fra Gauldalen. De to var nære kjente, sier Opdahl.

Opdahl har vært på Politihuset og snakket med den siktede, og Opdahl forteller at han har bedt om at den siktede blir overført fra politiarresten til fengselet.

- I fengselet vil han få ei vanlig celle, sier Opdahl.

Opdahl forteller at valg av advokat skjedde ut fra at siktede kjente til Opdahl fra før.

Ikke formelt avhørt

Etter det Opdahl har fått innblikk i, er den siktede ikke avhørt.

- Det blir ikke noe formelt avhør før fredag morgen. Han har selvfølgelig snakket med meg om saken. Jeg tror et avhør vil være avgjørende for om det blir et fengslingsmøte, sier Opdahl.

Opdahl har ikke fått oppgitt noe tidspunkt for et fengslingsmøte.

- Jeg er ikke blitt bedt om å holde av tid til et fengslingsmøte, sier Opdahl.

Når det gjelder hvor den siktede ble pågrepet, opplyser Opdahl at han ikke har opplysninger om dette fordi han ikke har fullt innsyn i politiets saksdokumenter. Den siktede ble pågrepet på onsdag, og det var tidligere på dagen at mannen i 30-årene ble funnet død i boligen på Ler.