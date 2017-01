Vil ha hjelp av Miljøpakken

Melhus formannskap har vedtatt ei lang liste for hva Melhus vil ha penger til fra Miljøpakken.

Bytakst

På lista står blant annet nytt parkeringsanlegg i Melhus sentrum, utvikling av trafikknutepunkt i Melhus sentrum, bytakst i hele Melhus, innfartsparkering på Kvål, gang- og sykkelvei langs Åsvegen på strekninga Kvammen-Rødde og felles billettløsning for buss og tog.

Under formannskapsmøtet tok Guro Angell Gimse (H) om busstilbudet til Løvset. Trønderbladet har omtalt at pendlere ønsker seg bedre busstilbud til Løvset slik at de slipper å kjøre ned til Melhus sentrum for å parkere der. Dessuten har pendlere tatt opp at bussen ikke venter på togpassasjerer. Formannskapet vedtok å be om styrking av busstilbudet til Løvset og bedre korrespondanse mellom tog og buss. Slik kan parkeringspresset i Melhus sentrum minskes mener politikerne.

Klett

Statens vegvesen ønsker å bygge en pendlerparkering på Klett. Merethe Moum fra Melhuslista foreslo at Melhus ikke skal støtte ei slik innfartsparkering. Dette ble nedstemt i formannskapet.

- Klett er marginalt utenfor Melhus sentrum. Det er mange år siden spørsmålet om innfartsparkering på Klett ble tatt opp, sa ordfører Gunnar Krogstad.

Parkering

Bente Estenstad (Ap) mente et parkeringsanlegg i Melhus er førsteprioritet.

- En ser helt tydelig at folk vil parkere i Melhus. Blir det fullt i Melhus sentrum, kjører folk til Brubakken og så til Klett. Vi er nødt til å sette et voldsomt press på å få parkering i Melhus spesielt nå som det er omkjøringer på E6. Nå kan vi lokke flere til å ta tog og buss.

Jan Arne Bremnes (KrF) mener det spiller mindre rolle for folk hvor de parkerer når de først har satt seg i bilen. Ved å støtte pendlerparkering på Klett, slipper en å sette av areal til parkering i Melhus, opplyste Bremnes.