Mann funnet død på Melhus

En mann i slutten av 30-årene er funnet livløs på Ler.

En lege har erklært mannen død på stedet, opplyser politiet.

Dødsfallet framstår som mistenkelig, og politet er på stedet. I

ngen er så langt pågrepet i forbindelse med funnet, opplyser politiet i en pressemelding like etter klokka 14.

Krimteknikere blir sendt ut. Politiet har startet vitneavhør, men har så langt ikke mer informasjon å komme med.

Det var klokka 12.58 at politiet mottok melding om funn av en livløs person ved en adresse på Ler.

Politiet skal holde en brief for pressen klokka 16 i dag, men har foreløpig ikke angitt sted for pressebriefen.