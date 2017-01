Etterforskninga har startet

Pressekonferansen om det mistenkelige dødsfallet ble holdt på Melhus lensmannskontor, og var ledet av melhuslensmann Monica Brækken.

Bred etterforskning

- Vi har startet etterforskning. Vi etterforsker bredt. Vi gjennomfører avhør, sier Brækken.

Brækken sier at etterforskninga er i en tidlig fase, og at det er satt inn store ressurser.

- Det er observasjoner på stedet som gjør at politiet ønsker å undersøke hva som har skjedd, sier Brækken.

Årsaken til at politiet har startet etterforskning, er ifølge lensmannen observasjoner på stedet.

Vurderer behov for bistand

På nåværende tidspunkt ønsker ikke politiet å gå ut med opplysninger om personen som er funnet død. Heller ikke om den døde mannen er kjent av politiet fra før, ønsker lensmannen å si noe om. Det samme gjelder dødsårsaken eller hvem som fant den livløse mannen. Det eneste lensmannen vil si, er at mannen er i slutten av 30-årene.

Taktisk og teknisk etterforskning er startet. Når det gjelder spørsmål om bistand fra Kripos, opplyser lensmannen at saken er i en tidlig fase og at det er satt inn et apparat og at de vurderer fortløpende om det er behov for mer bistand.

Ønsker tips

Politiet har opprettet et telefonnummer for tips, og ber om at folk tar kontakt om de har informasjon. Tipsnummeret er 73489400.

Neste presseorientering blir på torsdag, opplyser Brækken.

Det var klokka 12.58 i dag onsdag at politiet mottok melding om funn av en livløs person i en bolig på Ler. Flere politienheter rykket ut. En hundepatrulje kom også til stedet, og det samme gjorde kriminalteknikere. Etter hvert ble et større område rundt boligen sperret av. Fylkesveien går like ved, og politiet dirigerte trafikken forbi.