Utsetter kjøkkenet igjen

Saken var igjen oppe i kommunestyret på torsdag, da investeringsbudsjettet skulle reguleres. Egentlig skulle de sette inn åtte ekstra millioner kroner i år på prosjektet, som etter ny plan skulle ferdigstilles i 2018.

Opprinnelig skulle kjøkkenet stå ferdig i år, så ble det utsatt til neste år. Nå ønsker politikerne å se om de slipper å bygge nytt i det hele tatt.

Mattilsynet kritisk

Dermed startet diskusjonen i et økonomisk hardt presset kommunestyre. Det er ingen tvil om at dagens kjøkken ikke holder mål. Mattilsynet har i flere rapporter påpekt mangler, og kjøkkenet drives på mange måter på dispensasjon. Den siste rapporten fra Mattilsynet kom så sent som 4. januar. Mattilsynet vil ha en skriftlig redegjørelse for handlingsplan for nytt kjøkken. En annen mulighet er å leie det nå ubrukte kjøkkenet ved Gauldal skole- og kulturhus (GSK) enn så lenge. «Hvis kommunen viser liten vilje i forhold til å ta tak i forholdene ved kjøkkenet på Midtre Gauldal Sykehjem, vil Mattilsynet vurdere å ilegge kommunen løpende tvangsmulkt» står det i saksfremlegget.

Vil utrede mulighetene

Likevel valgte politikerne å trosse Mattilsynet. Nå skal de se på om det kanskje går an å bruke dagens kjøkken likevel, slik at de kan slippe, eller i alle fall utsette byggingen av nytt kjøkken ytterligere.

Etter gruppemøter, foreslo Senterpartiet å utrede mulighetene for å utbedre og kanskje bygge på dagens kjøkken, slik at det kan imøtekomme kravene som stilles til et moderne og funksjonelt industrikjøkken.

Hovedutfordringen til dagens kjøkken, er at det er altfor lite til å ha en funksjonell og hygienisk nok kjøkkendrift.

Et nytt storkjøkken, bygd på tomta til den gamle Statoil-stasjonen vis-à-vis hovedinngangen til sykehjemmet, ville koste opp mot 26 millioner kroner. Altfor dyrt, har mange politikere påpekt. Likevel skulle det bygges, fordi det er strengt nødvendig. Nå håper de i stedet å komme billigere unna ved å se om det er mulig å gjøre noe med dagens kjøkken i stedet.