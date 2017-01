Nå står livsglede i fokus for de eldre

Det ble markert i kultursalen på Gauldal skole- og kultursenter (GSK) mandag, med en kick-off.

Livsglede i system

Sykehjemmet har jobbet lenge med å fullt ut bli et livsgledesykehjem, og nå tar de fatt. Dette er et systemverktøy. Det betyr at å være livsgledesykehjem er et langsiktig system for å sette de sosiale, kulturelle og åndelige behovene satt i system til de som bor på sykehjemmet.

Randi Heimstad tok turen fra Larvik for å fortelle om erfaringene med å innføre livsgledesystemet der. Men Heimstad var på gamle trakter, ettersom hun og mannen har bodd i mange år på Støren og hun selv har jobbet innen eldreomsorgen i kommunen.

Det var flere ansatte innen Pleie og omsorg til stede under kick-offen, i tillegg til representanter fra frivilligheten og kulturenheten.

Barn og eldre

Samarbeid med frivillige er en sentral del av det å være livsgledesykehjem. Frivillige organisasjoner, barnehager og skoler – alle er en viktig del av det å spre livsglede til brukerne på sykehjemmet. Støren barnehage har for eksempel blitt en livgsledebarnehage, og Liøya barnehage har også lyst til å bli det.

- Det trenger ikke være så stort opplegg. Det er møtet mellom barn og eldre som er så fint og viktig, sa Randi Heimstad.

Ni sjekkpunkter

For å være livsgledesykehjem, skal de følgende følgende ni punkter: