Mindre vinterforing ga flere påkjørte elger

135 elger ble påkjørt på vei og jernbane i Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros i for.

Dette er nesten en fordobling sammenlignet med 2015 da 78 elger ble påkjørt. Elgprosjekt Gauldalen tror den kraftige økninga skyldes nedtrapping av vinterforing.

Ønsker å fortsette vinterforing

Nå søker Elgprosjekt Gauldalen Mattilsynet om dispensasjon fra forskrifta om skrantesyke, slik at vinterforinga kan fortsette. Brevet er sendt fra Holtålen kommune som er med i prosjektet. De øvrige deltakerne i prosjektet er Melhus, Midtre Gauldal og Røros.

På grunn av forskrifta om skrantesyken, ble det ikke lagt ut rundballer før tett oppunder jul. Da var elgtrekket godt i gang ifølge et brev fra Holtålen kommune til Mattilsynet. I løpet av tida før rundballene ble lagt ut, ble det registrert en firedobling av antall viltpåkjørsler i Røros og Holtålen.

Derimot var det ingen økning i antall viltpåkjørsler i Melhus. I fjor ble 16 påkjørt, og det var en viltpåkjørsel mer enn i 2015. I Melhus pågår det ikke vinterforing i regi av Elgprosjekt Gauldalen. Midtre Gauldal hadde 59 viltpåkjørsler, mens det var 47 i 2015.

Lette etter rundballer

I brevet til Mattilsynet skriver Holtålen kommune at det ble registrert at hjorteviltet endret trekkvaner da det ikke ble lagt ut rundballer, og at det ble mye mer trafikk fram og tilbake tvers over dalføret. I tillegg ble det registrert at spesielt elgen begynte å spise på rundballer som var lagret. Erfaringa til Elgprosjekt Gauldalen er at vinterforing holder hjorteviltet mer i ro.

Kartlegging av trekkruter ved hjelp av merking av elg, viste at elgen i Gauldalen i stor grad er stedegen og at den trekker lite. Elg som trekker, går i all hovedsak nord-sør, og følger dalføret. Det ble for eksempel observert at en elg som var merket i Horg, hadde sommeropphold i Singsås.

Ingen skrantesyke påvist

I brevet til Mattilsynet skriver Holtålen kommune også at det i løpet av høsten er tatt 100 prøver av rein for å sjekke for skrantesyke, og at det også er tatt prøver av fallvilt som er ett år og eldre. Ingen av prøvene viste skrantesyke (CWD). Konklusjonen til Elgprosjektet Gauldalen er at dette dokumenterer at det er liten sannsynlighet for at hjorteviltet i Gauldalen er bærere av CWD-smitte.

