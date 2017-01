Strømmens dag i dag

I dag markeres Strømmens dag, og hensikten er å sette fokus på hva strøm betyr for oss.

Kraftkommune

Melhus er største eier i TrønderEnergi som forsyner store deler av Sør-Trøndelag med kraft. Noe av krafta kommer fra Melhus ettersom kommune har kraftverk på Lundamo. Innsjøer er demmet opp, og ett eksempel er Håen. Vannkrafta gir både strøm og inntekter i form av arbeidsplasser, eiendomsskatt og utbytte fra TrønderEnergi.

Årlig strømforbruk i Trøndelag er rundt 5000 GWh, som er 5000 millioner kilowatt timer. Dette tilsvarer 250.000 eneboliger, forteller kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i TrønderEnergi.

Kraftproduksjonen er omtrent 4300 GWh - 4200 millioner kilowattimer pr. år. TrønderEnergi har 11.400 kilometer med kabel og linjenett.

Strømbrudd

- Tidligere undersøkelser viser forresten at det ikke er mobilen folk savner mest hvis strømmen blir borte, men varmtvannet, forteller Wuttudal.

Om strømmen må kobles ut, forsøker TrønderEnergi å ta hensyn til store begivenheter som konfirmasjonsdag og cupfinalen. Men ikke alltid kan alle hensyn tas, opplyser Wuttudal.

Tidligere gikk strømmen ofte i Melhus og Skaun om det blåste kraftig, og nå ender stormkast ofte med strømblink.

Kraftig tordenvær Det braker etter kraftig temperaturfall og husstander er uten strøm. Se denne regnskya i Soknedal!

- Den nye kraftledninga mellom Klæbu og Gimse er koblet på, og når folk merker et strømblink, skyldes dette en omkobling slik at strømmen ikke faller ut, sier Wuttudal.

I fjor ble det ifølge TrønderEnergi, satt ny norgesrekord i både strømproduksjon og forbruk.

- Strømnettet vårt er 330.000 kilometer langt, som herfra til månen eller åtte ganger rundt ekvator. Vannkraften sparer Norge for 118 millioner tonn CO2 hvert år, noe som tilsvarer utslippene fra omtrent 60 millioner biler, opplyser Wuttudal.

Elektrisitet er for øvrig ikke en gammel oppfinnelse. Wuttudal forteller at Lysholms Brænderi var den første bygninga i Trondheim med elektrisk lys, og sannsynligvis en av de aller første i Norge. Dette var i 1884, og bare fem år etter at Thomas Edison fikk lyspæra til å lyse, forklarer Wuttudal.

