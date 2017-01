Overrasket over søndagsutspill

Stortingskandidat Geirmund Lykke er overrasket over at Trøndelag Høyre mener at det ikke er noe spesielt med søndager, og at alle butikker kan få ha søndagsåpent om de vil. For Kristelig Folkeparti er det uaktuelt å støtte Trøndelag Høyre i synet på søndagsåpent.

- Veldig viktig sak

- For Kristelig Folkeparti er dette en veldig viktig sak. Vi kan ikke være i regjeringssamarbeid med et parti som ødelegger helligdagsfreden, sier Lykke.

Trønderbladet skrev i nettavisa om uttalelsen fra Trøndelag Høyre som ble frontet av melhusbyggen Ola Gimse Estenstad.

- Ikke noe spesielt med søndag Trøndelag Høyre arbeider for å få flertall på Høyres landsmøte for søndagsåpne butikker.

Lykke viser til at regjeringa sendte spørsmålet om søndagens som handledag ut på høring, og at det allerede før høringsrunden ifølge Lykke, var det klart at både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, miljøbevegelsen, Kirken og frivilligheten var sterke motstandere av økt søndagshandel.

- Årsaken er såre enkel: Dagens åpningstider er allerede så vide at vi alle får handlet det vi trenger. Det vi mangler er mer tid sammen med våre nærmeste, mener Lykke.

Lykke legger til at barna har fri fra barnehagen og skolen på søndagene, og at søndagen er en fin anledning for familien å samles.

- Virker sentraliserende

Ifølge Trøndelag Høyre vil søndagsåpent gi flere arbeidsplasser.

- Søndagsåpent vil virke veldig sentraliserende. De små butikkene vil ikke klare å få lønnsomhet med søndagsåpent, og kan bli nødt til å legge ned på hverdagene. En sprer bare handelen på flere timer, mener Lykke.

Lykke mener at søndagsåpent øker kjøpepresset og det materielle forbruket.