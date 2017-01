- Ikke noe spesielt med søndag

I helga holdt Trøndelag Høyre sitt første årsmøte, og der fikk Unge Høyre flertall for et forslag om søndagsåpne butikker, forteller Ola Gimse Estenstad fra Melhus.

Opp til hver enkelt

- Trøndelag Høyre vil ha søndagsåpne butikker fordi vi mener det ikke er noe spesielt med denne dagen. Det er mange forskjellige butikker som holder åpne på søndager, og det er derfor ingen grunn til å ekskludere noen bare fordi de er litt større. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt butikk om de også vil holde åpent på søndager. Jeg håper at vi får flertall for dette også på Høyres landsmøte nå i vår, uttaler Ola Gimse Estenstad.

Gimse Estenstad mener at søndagsåpne butikker er et skritt i riktig retning for Høyre og landet.

- Dette kommer til å skape mange nye arbeidsplasser, og det kan være med på å gi flere studenter en jobb, forklarer Gimse Estenstad.

Stiftet i fjor

Trøndelag Høyre ble stiftet i 2016, og Michael Momyr er leder. Anders Kiær og Linn Beate Skogholt er nestledere. Øvrige medlemmer i arbeidsutvalget er Ingvill Dalseg, Erik Fløan, Guro Angell Gimse, Silje Sjøvold, Rolf Jarle Brøske og fylkeslederne i Unge Høyre og Senior-Høyre.

