Skal ta økonomiske grep

–Vi må jobbe på en smartere måte for å opprettholde tjenestene våre i 2017, sier ordfører Sivert Moen.

Gjeldsnivået i kommunen er høyt, og i det nye budsjettet for året vi akkurat har gått inn i, er det bremset betraktelig i kommunens investeringer. Dette medfører blant annet at ny barnehage på Støren er satt på vent, og at Støren barnehage må klare seg med knappe lokaler en stund til. Ny barnehage blir neppe ferdig før i 2018, sier Moen. I tillegg avventes nytt kjøkken på sykehjemmet.

–Vi ser oss ikke råd for å gjennomføre det nå, det er for lite penger, fastslår Moen.

Tomt til Norsk Kylling er en viktig arbeidsoppgave for kommunen nå på nyåret, og reguleringssaken i den forbindelse preger alle avdelinger som jobber med den, forteller ordføreren. Om Norsk Kylling bestemmer seg for ikke å forbli i kommunen, må dette arbeidet fortsette, sier han, om enn ikke i like høyt tempo.

–Vi trenger næringsareal, sier Moen.

E6 er også fremdeles et hett tema, men ordføreren har lite forhåpninger om at det vil skje så mye i kommunen i den forbindelse, i løpet av dette året.

–Vi hadde et møte med Nye Veier før jul, og vi fikk ikke akkurat signaler om at det vil prioriteres, sier han.

Om landbruket

Landbruket i kommunen er preget av reduksjon i antall driftsenheter, på samme måte som i resten av landet.

–Det har vært en lineær nedgang lenge, og skal det fortsette sånn, så er det ingen igjen i 2042, sier Moen.

Men han tror ikke det skjer. Han tror nedgangen vil flate ut, og kanskje kan nye tanker og ideer rundt produksjon av matvarer, gjøre at antallet kan stabiliseres.

–Det er vanskelig å gjøre noe med denne nedgangen. Tidligere hadde vi lovverk som kunne hindre at det skjedde, men det har vi ikke lenger, forteller Moen.

Men bare begredelig er det ikke i landbruket i kommunen – Stadig mer areal brukes til jordbruk, og en del av dem som fortsatt driver med husdyr, velger å utvide.

–Investeringsnivået er så høyt, at det skremmer nok en del, men her på Støren er det tre som har melkerobot nå. For fem år siden var det ingen, forteller ordføreren.

Det er ikke voldsomt mange som er sysselsatt i landbruket i Midtre Gauldal lenger, forteller Moen, bare rundt åtte prosent, og Norsk Kylling utgjør for eksempel mer.

Om næringslivet

–Egentlig har vi ganske høy grad av sysselsetting i egen kommune. Over 70 prosent av innbyggerne er sysselsatt her, forteller Moen.

I tillegg er det mange som pendler fra Melhus kommune til Støren på arbeid.

Ordføreren tror etableringen av ny dagligvarebutikk på Støren kan gi et bedre tilbud, og føre til økt handel.

–Utfordringene våre er å legge til rette for nyetableringer, og opprettholde det nivået vi har i dag, sier han.

Trebasert industri er stort i Midtre Gauldal, en industri som er basert på lokale råstoffer og lokale tradisjoner.

Om skolene

Skolebyggene i Midtre Gauldal er forholdsvis nye, alle sammen, og standarden er veldig god, sier ordfører Moen. Men elevbelegget er dårligere enn det burde vært på enkelte av skolene. For mens elevtallet på Støren og Soknedal barneskoler øker, sliter de små skolene med å opprettholde elevtallet.

–Hadde vi klart å spre befolkningen maks, hadde vi klart oss lenge med de skolene vi har, fastslår Moen.

Men lange avstander gjør at mange vegrer seg for å bosette seg i de mest grisgrendte strøkene.

Det er satt av en million kroner til en tilpasning av Støren barneskole i 2017, for å kunne utnytte eksisterende arealer i større grad.

–Men det kommer ikke til å skje store ting med skolene de neste fire åra, fastslår Moen.

Pleie- og omsorgstjenester

–Vi har veldig gode tjenester her. Noen sier vi kanskje yter mer enn vi burde, sier ordføreren.

Men han understreker at det er uaktuelt å kutte i tjenestevedtak som allerede er gjort. Likevel ser han for seg en betydelig endring i eldreomsorgen i årene som kommer, for å gjøre tjenestene mer økonomiske.

–Vi har 66 sykehjemsplasser i Midtre Gauldal, mens andre kommuner på samme størrelse kanskje har bare halvparten. Vi må innføre en omsorgstrapp, som gjør at vi får utnyttet ressursene bedre, sier han.

Om barnehagene

Støren barnehage har et stort overbelegg, som skulle avhjelpes ved bygging av ny barnehage i Soknes leir. Når denne nå må vente, må barnehagen fortsette med brakkeløsninger og reduserte uteområder. I tillegg kan det være fare for at barnehagen blir stående i veien, bokstavelig talt, når det skal bygges ny E6. Da må det i så fall bygges enda mer. Enn så lenge forblir situasjonen som den er.

Budal, Soknedal og Singsås barnehager har ledige plasser, og Moen sier det kan være en løsning om for eksempel de som jobber i Soknedal og bor på Støren, heller har barna sine i Soknedal barnehage.

Om kulturlivet

–Jeg tror det står bra til med kulturen, sier Moen.

Han sier imidlertid at han skulle ønske kulturskolen kunne hatt et bedre tilbud på de enkelte skolene rundt om i kommunen. Slik det er i dag blir mye av undervisningen lagt til Støren, noe som medfører mye kjøring på foreldrene.

Ellers er det kuttet i kulturbudsjettene, som i andre budsjetter, men ordføreren trekker frem det gode tilbudet på kulturhuset som en positiv kultursak.

–Jeg tror kultur er viktig for at folk skal trives, sier han.

Om kommunale veier

–Vi har en del utfordringer, blant annet fra Kjeldbrua til Svardalskrysset. Vi kan nok ikke regne med at den veien skal være åpen hele tiden, og det er så kostbart å få gjort noe med den, sier Moen.

Ellers gis det tilskudd til drift og vedlikehold av private veier i Midtre Gauldal, noe som er svært viktig, mener ordføreren.

–Det er viktig at veiene brøytes for eksempel, for å kunne levere kommunale tjenester. Sånn sett er det riktig at vi bidrar.

Om integrering

Ordføreren starter med å si at han liker å bruke ordet inkludering bedre enn integrering. Det gir større rom for å godta folk på deres egne premisser, mener han.

–25 prosent av ungene i Støren barnehage er fremmedspråklige. Vi er veldig kapable, sier Moen.

Han sier at han har inntrykk av at de som kommer fra andre land, av ulike årsaker, og bosetter seg på Støren, blir godt ivaretatt.

Han skulle imidlertid ønske seg at flere av dem kunne bosette seg i de andre bygdene.

–Det kunne vært like bra for inkluderingen det, sier han.

Ønsker og forsetter for 2017

Sivert Moen sier at han som ordfører først og fremst håper at de vil klare å holde budsjettene, og få ned kostnadsnivåene i kommunen i 2017, uten av tjenestekvaliteten går ned.

Som oppfordring til sine innbyggere, har han følgende å komme med:

–Vi må stå sammen for å sikre framtida vi ønsker oss, og være positive og komme med gode ideer, i stedet for å hakke på andre som har ideer, sier han.

Han legger til at han har forbedringspotensial på dette området selv, så oppfordringen er til alle – inkludert ordføreren.

Nyttårsforsettet er det samme som det har vært de siste 15 årene:

–Det er å komme meg ut mer. Og så skal jeg bli flinkere til å ta mer fri, smiler Moen.