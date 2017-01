–Melhus er i en god posisjon, både når det gjelder geografi, størrelse og befolkningsstruktur, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Økonomisk har kommunen det greit, men gullalderen er over, sier han.

–Blant annet skyldes det at utbyttet fra Trønderenergi er redusert, i praksis forsvunnet. Det utgjør noen millioner. Dessuten gjør den nye beregningsmodellen for rammeoverføringer fra staten at vi får litt mindre, sier Krogstad.

Les også hva ordfører Sivert Moen sier om 2017: Skal ta økonomiske grep

Noen får mer

Men det blir ingen store endringer for folk flest. Noen vil faktisk få mer enn de har hatt å rutte med tidligere.

–Vi har for eksempel satt opp lønna til støttekontakter, og det vil merkes for dem som har den jobben. Vi har også fylt opp fondet for etterutdanning for lærere, og satt av et instrumentfond til skolekorpsene. Vi har en betydelig satsing på utbygging av bredbånd frem til og med 2020, forteller Krogstad.

Les også: Tyrikjøkken vil vise seg frem

Likevel må det knipes inn, for det vil bli en økonomisk utfordring i årene fremover, når det skal bygges ny Gimse skole. Krogstad ønsker at det skal skje på en best mulig måte.

–Vi må se på hvordan vi skal levere gode tjenester, men på en rimeligere måte. Eller vi må øke eiendomsskatten. Vi må i alle fall se på hvordan vi kan spare, sier han.

Om landbruket

–Inntrykket mitt er at trenden er den samme her, som ellers: Landbruket sliter med rekruttering. Melhus er først og fremst en landbrukskommune, og vi er veldig tilhengere av landbruket. Likevel er ikke den næringen størst når det gjelder sysselsetting, men desidert størst i areal.

Det er lite kommunen kan gjøre for å bremse frafallet i landbruket, mener Krogstad, men sier at de skal legge til rette så godt de kan.

–Rammevilkårene fra staten er langt viktigere for landbruket, sier han.

Om næringslivet

–Det er stor etterspørsel etter å komme til Melhus, og det vi mangler, er areal de kan komme til. Det er vanskelig, når vi bor i en flat u-dal, hvor dalbunnen er dyrket mark, sier Krogstad.

Ordføreren synes balansegangen mellom tilrettelegging for utbygging og jordvern er vanskelig, og det skaper stadig debatt i melhuspolitikken.

–Det er viktig å se helheten, mener han.

Om skolene

Skolebygningene i Melhus er av varierende kvalitet, men ordføreren synes det begynner å komme seg. Nå er det Gimse skole som står for tur, og den byggeprosessen er både tid- og kostnadskrevende. I løpet av våren skal en plan for fremdriften komme på plass.

Men selv på de mest slitte skolene, er både voksne og barn flinke til å tilpasse seg, sier ordføreren.

–Inntrykket mitt er at lærere og rektorer er veldig dyktige, og foreldrene stiller opp. Jeg tror det alt i alt står bra til i skolene i Melhus.

Les også: Difference forteller om da det hele startet

Pleie- og omsorgstjenester

Her trekker ordfører Gunnar Krogstad frem det nye prosjektet «Hundre år i eget hjem», som ble startet i Melhus i fjor. Målet er at flest mulig skal kunne bo lengst mulig i sitt eget hjem, både for sin egen del, men også av samfunnsøkonomiske årsaker.

–Det er ikke sikkert at man kan fortsette å bo i den trønderlåna man har bodd i, i alle år, men de kan kanskje kjøpe eller leie en leilighet, eventuelt med bemanning, sier Krogstad.

Han nevner også bruken av velferdsteknologi, som både vil kunne trygge brukerne, men også spare kommunen for penger.

Krogstad mener Melhus kommune leverer gode omsorgstjenester i 2017.

–Jeg tror Melhus er kjent for god eldreomsorg, sier han.

Om barnehagene

Hovin, Lundamo og Flå har plassproblemer i barnehagene. På Hovin blir det bygd på en avdeling, mens det sannsynligvis må bygges en barnehage til i området Kvål-Flå.

–Her må det skje noen ting, og vi må komme litt videre i den saken i løpet av året, sier Krogstad.

På Gåsbakken, Korsvegen og i nedre Melhus er barnehagesituasjonen under kontroll, forteller ordføreren.

Les også: Ulovlig tilbygg kan bli godkjent likevel

Om kulturlivet

–Kultur er så mangt, sier Krogstad, og må tenke seg om.

Etter en kort stund har han funnet ut hva han har lyst til å trekke frem.

–Kulturskolen i Melhus er helt utrolig! De har 789 elever, og gir et bredt tilbud. De er kjent utenfor kommunens grenser, smiler han.

Han trekker også fram Melhus skolekorps som i disse dager får tildelt kulturprisen for 2016, og likedan de mange andre korpsene og korene, og de mange andre frivillige institusjonene som finnes i kommunen.

–Jeg mener vi satser på kultur, men i hovedsak på frivillighet og barn og unge – Ikke så mye på den profesjonelle biten, sier Krogstad.

Han nevner også kinoen, og Riksteateret som jevnlig besøker rådhuset, men kulturhus er han lite interessert i.

–Det står ikke på blokka mi det, nei, fastslår han, og legger til at grunnen er at han mener det koster mer enn det smaker, og at pengene trengs andre steder.

Om kommunale veier

–Jeg har kjørt mange veier der det er høl...

Ordføreren humrer, og legger til at han tror kommunen har en viss oversikt over behovene, men sier at det er forholdsvis store kostnader som skal til for å løse alle problemene.

Han snakker også gjerne om ny E6, selv om an avgjørelse i den saken ligger utenfor kommunens myndighet.

Krogstad liker dårlig at ny vei i Melhus kommune ikke er prioritert, og han mener også at behovet kan være undervurdert fra utbyggernes side.

–Vi skal jobbe mye med denne saken videre framover, sier han.

Om integrering

Melhus kommune har vedtatt å ta imot 34 flyktninger i 2017.

–Jeg har inntrykk av at de som kommer til Melhus bli godt tatt imot, at de kommer seg godt inn i samfunnet, og de fleste får seg jobb, sier Krogstad.

Ønsker og forsetter for 2017

–Jobben min er å bidra til å utvikle Melhus kommune videre, og jeg håper at jeg kan få spille på lag med andre i administrasjonen og innen politikken for å finne gode løsninger, sier Krogstad.

Han håper på fortgang i E6-utbyggingen, og han håper politistasjon sør kan havne på Melhus, men han mener også at det er viktig å legge tapte slag bak seg, og se fremover når ikke alt blir som man hadde tenkt.

Ordføreren har følgende oppfordring til kommunens innbyggere for 2017:

–At de må komme seg opp og ut, og bruke både kroppen og naturen mer, og sørge for at de har god helse.

Egne, eventuelle nyttårsforsetter holder han tett inntil brystet.

–Jeg har ingen, og hvis jeg hadde hatt det, hadde jeg holdt dem for meg selv, humrer han.