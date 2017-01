– Vil vise oss frem

– Vi gjør det for å markedsføre oss, rett og slett. Det er mange som ikke vet om oss, sier John Olav Raphaug.

Håndverkskjøkken

Singsåsbyggen startet kjøkkenprodusenten Tyri-kjøkken i 1983. I dag er de fire ansatte, og holder fortsatt til på Singsås. Her snekrer de kjøkken og bad i heltre.

Les også: Setereier får ny sjanse

Raphaug har blitt med i det nye utstillingslokalet Gauldal TreFokus, som torsdag åpnet dørene på Prestteigen. De har lokalet midt imellom Kiwi og Støren veikro. Dette skal stå åpent i senterets åpningstider, og skal vise fram den rike og lange tradisjonen for trevirke og treindustri som finnes i Gauldalen.

Tyri-kjøkken har satt opp et lite kjøkken og en baderomsseksjon i utstillingen. Deres spesialitet er håndverket, kvaliteten og det at de kan tilpasse til alle ønskene kundene måtte ha.

– Jeg tror at håndverk og heltrekjøkken er sterkt på vei tilbake, sier Raphaug.

Som han sier: De kan ikke konkurrere på pris i et kjøkkenmarked som spenner fra det veldig rimelige til det veldig eksklusive.

– Vi tilbyr det vi er gode på. Det kundene vil ha, får vi til, sier han.

Vil også rekruttere

Det er næringsforeningen med leder Aina Midthjell Reppe i spissen, som har stått for dette prosjektet. Det har tatt et par år å realisere, etter at Roar Gylland tok initiativet til en slik utstilling. De har fått støtte av kommunens RDA-midler og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– Vi skal vise fram det vi har. Samtidig er det et mål at det skal rekruttere ungdom til yrket. Fordi bransjen sliter med rekruttering, sier Reppe.

I tillegg til det fysiske lokalet, ble samtidig nettstedet Gauldal TreFokus åpnet.

Les også: Om eldreomsorgen i Midtre Gauldal

De sju utstillerne og samarbeidspartnerne er Lillerønning snekkerifabrikk, Budalsstolen, Tyri-kjøkken, Kjelstad, Midtre Gauldal Asvo, Gauldal videregående skole og Lensa. Sistnevnte er et nettverk for skogbruksnæringen i Trøndelag.

Det var ordfører Sivert Moen som klippet snora, og de serverte nystekte wienerbrød under åpningen.