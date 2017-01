Setereier får ny sjanse:

Per Olav Krogstad får tilbud fra Melhus kommune om en byttehandel slik at det ulovlige tilbygget på ei seterbu på Hovin, kan likevel bli stående. Men da må setereier Per Olav Krogstad si fra seg tillatelsen til å bygge ei hytte like ved. Forslaget kommer fra rådmannen.

Fikk straffegebyr

Trønderbladet har tidligere skrevet om Per Olav Krogstad som fortviler over pålegget om å rive et tilbygg han har brukt flere hundre tusen kroner på. Krogstad har fått mulkt (straffegebyr) på 11.500 kroner og pålegg om å rive tilbygget. Samtidig har han fått byggetillatelse for ei hytte noen meter unna.

Tilbygget er på 25 kvadratmeter, og ble oppdaget da Melhus formannskap var på befaring da formannskapet skulle behandle søknaden om hyttebygging. Siden tilbygget har soverom, var det søknadspliktig.

Hytta ble godkjent, men ikke tilbygget på seterbua fra 1980. 6 stemte imot og 5 for. Per Olav Krogstad fikk klagen på avslaget behandlet hos Fylkesmannen, og heller ikke der fikk han medhold. Fylkesmannen mener det er fare for hyttifisering av området. Etterpå bad han om å få et møte med rådmannen for å høre om det var noe håp om å få beholde tilbygget.

Ny behandling

– Det er min feil, men jeg trodde at tilbygget var en vanlig byggesak. Jeg skulle gjort mye annerledes om jeg hadde visst dette, sa Per Olav Krogstad da Trønderbladet omtalte saken forrige gang.

På tirsdag kommer saken opp på nytt i formannskapet. Rådmannen foreslår at formannskapet opphever vedtaket om ikke å godkjenne tilbygget. Betingelsen er at formannskapet opphever godkjennelsen av den nye fritidsboligen.

Begrunnelsen fra rådmannen er at den samlede belastninga vil bli mindre om Per Olav Krogstad får beholde tilbygget framfor å bygge den nye hytta. Rådmannen foreslår også at Krogstad pålegges å søke om byggetillatelse for det ulovlige tilbygget innen seks uker.

Ordfører Gunnar Krogstad var blant dem som kom i mindretall da saken var oppe til behandling i formannskapet i fjor. Årsaken var at KrF brøt ut av flertallsgruppa, og stemte sammen med opposisjonen.

Håper på enstemmighet

– Jeg tok opp saken i et møte med rådmannen, og da var det snakk om bytte. Det er nok ei fornuftig løsning det rådmannen skriver i sin innstilling om at tillatelsen for nybygg trekkes tilbake, sier ordfører Krogstad.

Ordføreren har ikke rukket å drøfte med KrF om partiet denne gangen vil støtte Ap og H, men han forteller at han har drøftet saken med varaordfører Stine Estenstad (H).

– Jeg håper at også Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Melhuslista vil stemme for tilbygget denne gangen, sier ordfører Krogstad.

Tidligere har Jan Arne Bremnes (KrF) uttalt til Trønderbladet at han synes det ville ha vært bedre om Per Olav Krogstad fikk tillatelse til tilbygget og ikke hytta.