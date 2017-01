- Sa de var blitt angrepet med kniv og øks i Melhus

- En patrulje kom over to blodige personer på Ler som sa at de hadde blitt skadet med kniv og øks. Kvinnen hadde et blodig kutt i hodet, mens han hadde overfladiske sår. De ble kjørt til St. Olavs Hospital i ambulanse, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Dette skjedde klokken 02.30. Etter en væpnet aksjon mot adressen pågrep politiet en mann i 30-årene som er mistenkt i saken.

Vedkommende sitter lørdag morgen i arresten. De fornærmede er en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene.

- Mistenkte ble pågrepet etter en væpnet aksjon mot hans adresse. De fornærmede sier at de har blitt angrepet med både kniv og øks på en privat adresse. Det er uvisst hva som har forårsaket dette.

Oseid har ikke informasjon om at det har vært flere til stede eller at det var snakk om noen fest på adressen.

Politiet ransaker lørdag morgen boligen. Det er uvisst om det er beslaglagt noen våpen.