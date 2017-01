Vil ha statlig E6-plan

Når flere kommuner er med i samme veiprosjekt som E6, bør veiprosjektet overføres til statlig regulering mener Melhus Høyre. Forslaget skal Melhus Høyre sette fram under helgas årsmøte i Trøndelag Høyre. Ifølge Melhus Høyre skaper det utfordringer at lokalpolitikerne ikke tenker på veikostnadene når det reguleres lokalt.

Framtida

– Dette er ikke et innspill for å endre E6 sør, men for framtida, sier Stine Estenstad (H), varaordfører i Melhus.

Estenstad viser til at arbeidet med E6 sør startet i 2005, og at politikerne uttalte at denne E6-strekninga skulle inn i Nasjonal transportplan i 2009. Så langt er denne E6-strekninga ikke bygd, og Nye Veier har plassert den på 10. plass av 11 strekninger.

– Problemet er at når vi startet i 2005, hadde vi manglende kunnskap om grunnforholdene. Så vedtas ei veilinje, og da får vi grunnundersøkelsene, sier Estenstad.

Melhus Høyre mener at fordelen med statlig plan er å få samordnet prosesser i ulike kommuner. Strekninga E6 Skjerdingstad-Ulsberg berører kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal. Kommunene og vegvesenet har jobbet med reguleringsplanene i høyt tempo, og alle unntatt en er godkjent av kommunestyrene. Den siste skal behandles i år.

– Høyre er veldig for lokalt selvstyre. Det er ikke slik at lokalpolitikerne skal bli overkjørt, men E6 er hovedfartsåra, sier Guro Angell Gimse (H).

Samfunnsnytten

Selskapet Nye Veier mener Melhus Høyre er veien å gå, men Melhus Høyre tror at Nye Veier ikke har fått opp den rette modellen for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Netto ringvirkninger som blant annet går på næringslivets konkurranseevne og utvikling av distriktene må også med i modellen, mener Melhus Høyre.

– Nye Veier har arvet en beregningsmodell fra Statens vegvesen. Vi mener at det må sees på oppdraget som er gitt av Stortinget om at det skal hensyntas virkninger for næringslivet. I Trøndelag er det ventet kraftig økning i laksetransporten, og dette må inn i beregninga. Det vil få opp nytten for strekningene i Trøndelag, og det er oppgaven til trøndelagskontoret å få beregnet nytten, sier Estenstad.

Guro Angell Gimse (H) mener at politikerne må være foroverlent selv om det er sagt at Nye Veier skal leve sitt eget liv, og Estenstad sier at Høyre ikke kan sitte og ikke ha meninger om samferdsel.

– Vi er kommet bort fra den tida da du fikk antall kilometre vei etter hvor mange år du har vært minister, sier Gimse.

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier viser til at Nye Veier har samme modell som Statens vegvesen, og at det tas hensyn til lokale forhold. Samfunnsnytte vil øke hvis produksjonen av laks dobles, peker Vatnan på. Vatnan roser det arbeidet vegvesenet har gjort med reguleringsplanene for E6 sør, og han mener statlig plan ikke er aktuelt for den veistrekninga.

Les også: Uenige om tunneldirektivet