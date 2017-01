Temperaturen svinger voldsomt

Temperaturene i vinter har svingt svært mye, og i dag fredag er det igjen varmegrader. Januar har så langt uvanlig mild. Målingene siste 30 døgn viser at snittemperaturen for Soknedal målestasjon var - 1,2 grader, og det er 4,7 grader over normalen.

Soknedal

Den høyeste temperaturen som er målt ved Soknedal målestasjon den siste måneden, er 7,1 grader og det var på onsdag. Den laveste er minus 20,4 grader, og det var 5. januar. 9. januar i fjor var det minus 23,2 grader.

Kotsøy

Kotsøy målestasjon har også registrert solide varmegrader til å være vinter. 30. desember var det 9,7 grader, mens det var minus 17,1 grader 5. januar. Dagens værmelding lyder på regn og seks grader, og det blir også mildt på lørdag. Søndag er det ventet minusgrader.

Den variable vintertemperaturen fører også til utfordringer for kjørende. Flere veier har fortsatt isdekke, og det er slapsete som følge av omslag til regn etter snøbyger i går kveld.