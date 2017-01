– God følelse for travanlegg i Melhus

Utspillet om at regionanlegget for travsporten i Midt-Norge bør legges til Skjetlein, har fått Høyre-folk i Melhus til å steile.

Til Adresseavisen sier kommunalråd Ingrid Skjøtskift i Trondheim og gruppeleder Henrik Kierulf at Skjetlein kan være et godt kompromiss. Det synes ikke Melhus Høyre.

– Jeg har en god følelse for Vollmarka i Melhus. Skal travfolket tjene penger på et slikt anlegg, må det brukes ellers i uka. Vollmarka har en attraktiv beliggenhet i forhold til værforhold, og det bor en del folk i nærheten, sier komitéleder Mikal Kvaal (H).

Tidligere forslag

Varaordfører Stine Estenstad (H) forteller at hun har fått flere henvendelser etter at Skjetlein ble relansert av Trondheim Høyre, og mener at Skjetlein er ute ut fra signaler fra blant annet Fylkesmannen.

– Travfolket har vært i møte med ordfører og varaordfører i Melhus, og vi har bedt dem si hvor de vil ha regionanlegget. Hvis de sier Melhus, setter vi i gang prosessen, sier Estenstad.

Estenstad legger til at hun ikke kan garantere at det er flertall i Melhus kommunestyre for å tilrettelegge for regionanlegg i Vollmarka i Melhus.

Les også: - Nå må Melhus på banen

– Det er opp til travsporten hvor de vil ha regionanlegget, og vurderinga er at det står mellom Melhus og Klæbu. Vi står fjellstøtt på at vi vil hjelpe travet. Det er allerede et travmiljø i Vollmarka, og jeg tror det kan bli for vanskelig å få gjennom Skjetlein, sier Estenstad.

Les også: Dette ønsker travfolket

Generalforsamling

Valg av arena for nytt regionanlegg skal ifølge signaler fra travfolket, skje på en ekstraordinær generalforsamling, og møtet skal være i Vollmarka i Melhus. Det er knyttet stor spenning til om travfolket vil ta en beslutning, og om alle går for den.

Komitéleder Kvaal (H) går hardt ut mot det han omtaler som sentrale Høyre-topper, og han mener de driver omkamp.

– Dette er kommet så langt at travet skal avgjøre dette i februar. Skjetlein er veldig kontroversielt, og det står mellom Melhus og Klæbu, mener Kvaal.

Ifølge travfolket er det førsteklasses matjord på Skjetlein, mens dyrkajorda i Vollmarka har lavere bonitet. Vollmarka har et anlegg som benyttes av lokale travlag, og forslaget er å utvide dette til å bli et regionanlegg.