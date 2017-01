Vil bygge om rådhuset

Melhus kommunestyre har vedtatt å opprette et forvaltningskontor som en del av omstillingsprosjektet 100 år i eget hjem. Forvaltningskontoret skal vurdere søknader og henvendelser om tjenester innen helse- og omsorgssektoren.

Skille

Assisterende rådmann Trude Wikdahl skriver i saksframlegget til Melhus formannskap som skal behandle saken på tirsdag, at forvaltningskontoret vil etablere et skille mellom den som tildeler tjenesten og den som gir tjenesten.

For å få plass til kontoret, foreslår assisterende rådmann å bygge om møterommet Ragna Rytter i Melhus rådhus. Ombygginga vil ifølge rådmannen koste 900.000 kroner. Ved å velge dette møterommet for ombygging, vil forvaltningskontoret få egen inngang og bli i første etasje, peker rådmannen på. Tredje etasje av rådhuset er blitt vurdert for ombygging, men da må kemnerkontoret flyttes. Andre etasje av Buen omsorgssenter er også vurdert, og dette arealet er ifølge rådmannen tiltenkt et hverdagsrehabiliteringsteam og et frisklivs- og mestringstilbud.

- Rettferdig fordeling

- Enhver omlegging vil koste penger. Omlegginger der du begynner med å skjære ned, blir sjelden vellykket, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Krogstad tror et forvaltningskontor vil sørge for en rettferdig fordeling av helse- og omsorgstjenester.

- Det er viktig at et forvaltningskontor ikke legges til en av institusjonene. Dette er ei investering som vil føre til innsparinger og en mer rettferdig fordeling, sier Krogstad.

Mener Melhus har for råflott eldreomsorg Kommunen blir anbefalt sparepakke til 50 millioner kroner.

Forvaltningskontoret er planlagt startet opp før sommeren. Saken kommer opp i Melhus formannskap på tirsdag, og så opp i kommunestyret 31. januar.