Truet med å drepe familien

En afghansk familiefar er blitt varetektsfengslet fordi Sør-Trøndelag tingrett mener det er fare for at mannen gjør alvor av drapstruslene mot familien.

Mannen som er i 40-årene, ifølge retten holdes i varetekt fram til 14. februar.

Familien bodde i en nabokommune til Melhus, og de tok kontakt med en helsesøster i fjor vinter og fortalte om omfattende voldsutøvelse. Saken ble da henlagt på grunn av bevisets stilling.

Så kontaktet siktedes datter politiet i januar i år,og fortalte at familien unntatt faren, var i Oslo. Siktede skal ha tatt kontakt med dem og truet med å drepe dem alle sammen. Mannen ble pågrepet på Gardermoen, og ifølge rettspapirene opplyste han at han var på vei til Oslo for å finne familien.