Ordføreren er glad hyttefeiingen er utsatt

Representantskapet i Gauldal brann og redning har etterkommet ønsket om mer utredning av hyttefeiing, og det er et vedtak ordfører Sivert Moen er godt fornøyd med. Konsekvensen av vedtaket er at hyttefeiing ikke blir innført inntil videre. Fra 1. januar 2016 ble det innført nye forskrifter i hele landet, som krever feiing av fritidsboliger på lik linje med bolighus.

Klar over forskrifta

Som Trønderbladet tidligere har omtalt, har det vært et ekstraordinært møte i Gauldal brann og redning etter at Midtre Gauldal kommunestyre vedtok at kommunestyre vil ha mer utredning før det tas inn gebyrer for hyttefeiing. Uten gebyrer vil Gauldal brann og redning ikke ha økonomi til å innføre denne typen feiing.

– Jeg er fullt klar over at det er innført ei forskrift for hyttefeiing. Jeg er mer opptatt av å få ei ordning som er bra for hytteeierne. De skal ikke betale mer for tjenesten enn nødvendig, sier Moen.

Forskrifta gjaldt fra 2016, og pålegger innføring av feiing og tilsyn med fritidsboliger.

Vedtaket i representantskapet om at Gauldal brann og redning skal foreta mer utredning av hyttefeiing, er i tråd med vedtaket i Midtre Gauldal kommunestyre, opplyser Moen.

– Jeg håper at også Melhus kommunestyre ønsker ei slik utredning, sier Moen.

Flest i sør

Rundt 3000 fritidseiendommer er registrert i Midtre Gauldal og Melhus, og Moen opplyser at 2/3 av fritidseiendommene er i Midtre Gauldal.

Gauldal brann og redning er et interkommunalt selskap som eies av Melhus og Midtre Gauldal, og Moen opplyser at han er fornøyd med samarbeidet mellom de to kommunene, og felles brann- og feiervesen er en måte for Midtre Gauldal å få levert de tjenestene kommunen trengte.

Bedre informasjon

– Vi burde kanskje være flinkere til å informere om kommunale vedtak gjennom året enn bare gjennom budsjett og økonomi- og handlingsplan som behandles en gang i året, forklarer Moen.

Kommunestyret i Midtre Gauldal behandlet spørsmålet om gebyr for hyttefeiing 12. desember i fjor, mens Melhus kommunestyret 20. desember i fjor vedtok å innføre gebyrøkning for å ta høyde for hyttefeiing. Da det ble klart at det var fattet to ulike vedtak i de to eierkommunene, innkalte styret i Gauldal brann og redning representantskapet til ekstraordinært møte sist mandag.