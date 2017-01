Mobilklokker kan bli forbudt for å hindre overvåkning

Mobilklokker kan benyttes av foreldre til å avlytte samtaler i klasserom og mellom elever.

- Vi er blitt oppmerksom på at dette kan bli en utfordring, sier utviklingssjef Egil Johannes Hauge i Melhus kommune.

Skole reagerte

En skole har kontaktet rådmannen for å høre hvordan skolen skal gripe an situasjonen. Utviklingssjefen sier at administrasjonen vurderer hvordan kommunen skal forholde seg til bruken av mobilklokker.

- Vi har ikke gått ut med et generelt forbud. Den enkelte skole har tillatelse til å regulere dette selv, sier Hauge.

Ordensreglement

I skolenes ordensreglement er det blant annet et punkt om arbeidsro, og Hauge forteller at skolen kan benytte dette punktet til å kreve at mobilklokker ikke benyttes på skolen.

- Melhus kommune har et felles ordensreglement for grunnskolen. Hvis det skal endres, men det behandles av politikerne. Noen av reglene åpner for at skolene kan ha tilleggsregler tilpasset skoleslaget, opplyser Hauge.

Personvernet

Årsaken til at mobilklokkene er under vurdering, er hensynet til personvernet.

- Personvernet gjelder alle i rommet som lærere, medelever og assistenter. Uansett har skolen plikt til å ivareta sikkerheten til alle, sier Hauge.

Imot overvåkning

Trønderbladet kjenner ikke til hvilken skole som har gjort rådmannen oppmerksom på bruk av mobilklokker. Avisa har kontaktet en tilfeldig skole, og det er Brekkåsen skole.

- Jeg har hørt at ett barn ønsket seg en slik klokke, sier virksomhetsleder/rektor Marit Volden.

Volden tror ikke at noen av hennes elever har mobilklokke, men hun mener dette er et tema hun bør sette seg inn i. At det finnes skolesekker med innretninger som registrerer hvor ungen er, er hun kjent med.

- Prinsipielt er jeg imot at unger skal overvåkes hele tida, sier Volden.

Noen foreldre kan være engstelige for at ungene ikke kommer hjem i rett tid, og Volden sier at skolen har klare avtaler om oppfølging av slikt.