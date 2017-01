Dette innebærer kuttene i eldreomsorgen

Dette er kuttforslagene, som etter planen skal gjennomføres i år:

¤ Seks sykehjemsplasser kuttes på sykehjemmet på Støren. Dette gjennomføres i takt med naturlig frafall ved sykehjemmet. Her forventer de å spare inn 3,3 millioner kroner totalt.

¤ Aktivitørstillingen ved Støren bo- og dagsenter reduseres med 30 prosent. Dette beregner de til å spare 119 000 kroner.

¤ De avvikler ordningen med ekstra helgekompensasjon for folk som jobber oftere enn hver tredje helg. Totalt ser de for seg å spare 400 000 kroner på ett år.

¤ De kutter aktivitørstillingen ved Budal bo- og dagsenter. De forventer å spare 238 000 kroner.

¤ Hjemmetjenesten skal organiseres i én, samordnet tjeneste. Det vil si at praktisk bistand, hjemmehjelp og hjemmesykepleie skal organiseres under en enhet. Fast oppmøtested for ansatte i hjemmetjenesten blir på Støren.

¤ Kriteriene for å få tildelt helse- og omsorgstjenester skal revideres.

¤ Kommunen etablerer såkalte «trygghetsplasser» som et nytt ledd i omsorgstrappa. Det er en avdeling med lavterskeltilbud til eldre og funksjonshemmede ved helsesenteret på Støren.

Stemmer i kveld

I 2018 skal etter planen heldøgns bemanning ved Singsås bo- og dagsenter kuttes ut. Nedfasingen starter i år. Det skal ende opp som et dagsenter og omsorgsboliger uten bemanning, slik det er i Budal i dag. Det er dette Singsås sanitetsforening protesterer kraftig på.

I budsjettet ble det banket at rammeområde fire, Pleie og omsorg, skal kutte totalt 7,1 millioner kroner i årene 2017 – 2020. 3,1 millioner kroner av disse skal komme allerede i år.

Konkret hva som skal kuttes, blir nå lagt fram som et forslag til politikerne. Det er dette de skal stemme over i kveldens kommunestyremøte på Støren.

Her skal Singsås sanitetsforening stille opp i kommunestyresalen. De ønsker å legge fram sitt syn, men ordføreren virker motvillig til å la dem få taletid. Bygdelista har, til tross for at de er en del av flertallet som har banket gjennom budsjettet med harde kutt, sagt at de ikke vil gå med på kuttene innen eldreomsorgen.

Det kommer fram i saksfremlegget, at det skal kuttes 3,1 millioner kroner i 2017, én million kroner i 2018, 1,5 millioner kroner i 2019 og 1,5 millioner kroner i 2020 innen enheten.

– Krevende

Det er også satt opp tall over hvor mye eldreomsorgen koster i kroner og øre: En sykehjemsplass koster mellom 850 000 til 1,1 millioner kroner per år.

Saksfremlegget er arbeidet fram av enhetsleder Kristin Grindstuen og assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik. De skriver at det er krevende å skulle kutte så mye som 3,1 millioner kroner på ett år. «(...) kun mulig gjennom betydelige endringer både i omfang og organisering av tjenestene».

I tillegg ligger Pleie og omsorg an til et merforbruk på 3,2 millioner kroner i 2016. Dette gjør oppgaven enda mer krevende.