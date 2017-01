– Vi blir presset til å opprettholde drifta

Kuttene for 2017 blir i all hovedsak gjennomført. Den eneste endringen, er at kommunen skal ha aktivitører som skal kunne brukes over hele kommunen. Opprinnelig skulle aktivitørstillingen i Budal kuttes. Nå blir det 2,7 årsverk med aktivitører i kommunen, som enheten skal bruke på en best mulig måte.

Les om kuttene her.

Skal utrede først

Det var kuttene i Pleie og omsorg som var mandagens store sak i kommunestyret, og pårørende og medlemmer av sanitetsforeningen i Singsås hadde møtt opp i salen for å få med seg behandlingen av denne saken.

Selv om kuttene for inneværende år i all hovedsak gikk gjennom, la Senterpartiet fram et forslag om å utrede konsekvensene av kuttene i årene 2018 – 2020. Dermed vedtok de planen, men de skal først se på hva disse kuttene vil bety før de vedtar kuttene i årene som kommer. Det var et forslag som først kom fra Eldres råd, om at de ønsket å få utredet konsekvensene av disse kuttforslagene.

Dermed ble ikke nedfasingen av bemanningen på Singsås bo- og dagsenter endelig vedtatt mandag kveld. Først skal administrasjonen regne mer nøyaktig på kroner og konsekvenser av blant annet dette tiltaket. Så skal kommunestyret igjen vedta om det skal gjennomføres, eller ikke.

Opposisjonen med Arbeiderpartiet, Venstre og KrF stemte, minus én person, mot forslaget fra Senterpartiet. De ønsket rådmannens innstilling, men gikk med på forslaget om felles aktivitørtjeneste for hele kommunen.

– Utfordring å kutte

Det var tydelig at administrasjonen ikke var helt fornøyd med vedtaket som ble gjort, mot 12 stemmer i kommunestyret. Også rådmann Knut Dukane sa at de må se på hva dette betyr konkret, men det er klart at de ikke kan sette i gang arbeidet med å gjennomføre kuttene med en gang.

– Det blir en stor utfordring for meg å kutte i enheten med dette. Vi blir på mange måter presset til å opprettholde drifta som den er i dag med dette, sa enhetsleder Kristin Grindstuen etter vedtaket ble gjort.

Hun peker på at det blir vanskelig å legge ned seks sykehjemsplasser i år, når hun ikke får startet på med de andre tiltakene som nettopp skal avlaste behovene til disse brukerne. For eksempel å etablere omsorgsbolig ved Støren bo- og dagsenter.

– Planen er god

Grindstuen sier de med en gang må gå i gang med å utrede konsekvensene, og presentere dem for kommunestyret så raskt som mulig. Slik at de får komme i gang med arbeidet med å kutte de totalt 7,1 millionene kronene de har fått i oppgave å kutte.

– Jeg må være lojal overfor kommunestyret. Men jeg har her skissert en plan som er god. Det står jeg for, sier Grindstuen.

Hun pekte på at forslaget om felles aktivitørtjeneste for hele kommunen, er et klokt og godt valg, som hun stiller seg bak.

Hun understreker, som hun gjorde inne i kommunestyresalen til politikerne: Én ting er sikkert: De kan ikke drive eldreomsorgen på samme måte som den gjøres i dag.