– Bør ha tiltro til fagfolk

– Vi politikere bør ha mer tiltro til de som er fagfolk. Hvis vi likevel ikke hører på dem, er det ikke noen vits at vi ber dem om å utrede i utgangspunktet.

Det sa opposisjonsleder Aina Bogen fra Arbeiderpartiet etter at flertallet stemte for først å utrede konsekvensene av kuttene i årene som kommer, før de skal vedtas.

Bogen sier at hun frykter tiltakene innen Pleie og omsorg stopper opp med dette, og at det er fare for at enheten ikke får gjennomført de nødvendige kuttene. Fordi politikerne nå skal vedta hvert enkelt kuttforslag som skal gjøres fra 2018.

Arbeiderpartiet gikk inn for å sende rådmannens og Helse- og omsorgsutvalgets innstilling rett gjennom, og godta kuttforslagene som var lagt frem. Etter litt debatt, gikk de likevel med på å ta med Senterpartiets ene forslag om felles aktivitørtjeneste for hele kommunen.