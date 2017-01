To Tårn går ut av Remas sortiment

Daglig leder og deleier i To Tårn bryggeri, Børge Barlindhaug fra Melhus, bekrefter at de fikk en epost i desember om at Rema 1000 har valgt å kutte ut deres øl i butikkene sine. Rema vil selge ut det de har på lager av ølet, men vil ikke fortsette avtalen.

Mister 50 butikker

To Tårn inngikk leveringsavtale med Rema region Trondheim på nyåret i 2016, og fikk da ølet sitt inn i i overkant av 20 remabutikker med dette. I november fikk de også avtale med hele region Trøndelag, hvilket innebar tilgang på salg i ytterligere 30 butikker.

To Tårn mister dermed leveranser til i overkant av 50 butikker med Remas nye strategi.

–Vi er lei oss

Bryggeriet har budsjettert med Rema-salg i 2017, og det vil naturligvis merkes på inntektene at denne posten nå utgår. Barlindhaug sier imidlertid at de satser på å hente inn de tapte inntektene, og at det forhåpentligvis ikke vil ha noen betydning for de to ansatte.

–Vi er selvfølgelig lei oss for at Rema har valgt å kutte ut våre produkter, men vi forstår at det er svært lite vi kan gjøre med det. Men de er selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake til oss, hvis de ønsker et ekte, trøndersk håndverksøl, smiler han.

Betydelig inntektstap

Bryggeriets omsetning i 2015 var på 4,6 millioner. Resultatet for 2016 er ennå ikke klart, sier Barlindhaug. Salget gjennom Rema utgjorde en betydelig andel i fjor, og ville hatt enda større betydning i år.

–Det er klart det vil merkes for oss, men vi håper de som allerede kjøper To Tårn-øl, vil kjøpe det andre steder, og at nedgangen i salg dermed ikke blir så stor, sier Barlindhaug.

Lokaløl fra Telemark

Rema har også kuttet ut Austmann bryggeri fra butikkhyllene sine, og valgt Trondhjem Mikrobryggeri som leverandør av lokalt øl i Trøndelag. Trondhjem Mikrobryggeri har brygget og solgt øl i egne lokaler i Trondheim i 20 år, men de er nå heleid av det Oslo-baserte Mikrobryggeriet AS, og alt ølet som selges på flasker, blir brygget og tappet ved Telemark Mikrobryggeri. Grunnen til at de likevel er valgt som «lokal» leverandør av øl, forklarer Rema med at det er dette trønderne vil ha.

–Vi har valgt å samarbeide med Trondhjem Mikrobryggeri som har brygget øl i Trondheim i nesten 20 år, og bruker sin kompetanse til å lage øl akkurat slik trønderne ønsker det. Oppskriftene er trønderske, og mye av produksjonen skjer i Trondheim. Fordi etterspørselen etter denne trønderske suksessen har vært så stor, blant annet grunnet avtalen med Rema, så må deler av produksjonen skje på Østlandet. Våre salgstall viser at trønderne foretrekker øl fra Trondhjems Mikrobryggeri, og er vi er derfor glade for å kunne tilby en økt satsing sammen med dem til våre kunder, uttaler Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, i en epost til Trønderbladet.