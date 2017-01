Mobiliserer for de eldre

- Vi oppfordrer innbyggerne til å møte opp og vise sin vrede, sier Torill Haueng, leder for Singsås sanitetsforening.

Kuttplanen

Torsdag skal Midtre Gauldal kommunestyre behandle kuttplanen for pleie- og omsorg. I planen foreslås det blant annet å ta vekk bemanninga ved Singsås tjenestesenter der det er fem ansatte og legge ned seks sykehjemsplasser ved Midtre Gauldal sykehjem.

- Det ser kanskje ikke så dramatisk ut når kutt i bemanning ved Singsås tjenestesenter ikke står på planen før i 2018. Men vi har fått opplyst at nedbemanninga må starte i år, sier Haueng.

Uttalelse

Singsås sanitetsforening hadde møte mandag kveld, og ble enige om en uttalelse. Denne skal Mari Elin Singsaas legge fram for kommunestyret. Singsaas er medlem av sanitetsforeninga og er med i Eldres råd.

- Hun kommer til å be om å få bruken retten til åpen talerstol, forteller Haueng.

Les også: Brannofre takket saniteten

Vil ikke tillate det

Ordfører Sivert Moen er derimot lite villig til å slippe sanitetsforeninga til på talerstolen.

- I utgangspunktet har jeg ikke tenkt å åpne for åpen talerstol i ei sak som er til behandling. Hvis vi skal slippe til ei gruppe, må vi slippe til alle, sier Moen.

Moen mener at ordninga med åpen talerstol er ment for å få politikerne oppmerksomme på en sak, og ikke for innlegg i en pågående sak som pleie og omsorg.

Les også: Bygdalista vil stoppe kuttforslag

I stedet oppfordrer ordføreren sanitetsforeninga og andre grupper til å sende spørsmål til ordføreren eller administrasjonen eller drive lobbyvirksomhet.

Når det gjelder kuttforslagene innen pleie og omsorg, viser Moen til at Senterpartiet ikke har hatt gruppemøte om saken. Gruppemøtet skal være onsdag kveld, og han ønsker ikke å uttale seg før gruppemøtet har vært.

- Dette er klart en vanskelig sak. Vi må spare 7,1 millioner kroner i perioden 2017–2020. Det er tydelig at forslagene går utover noen. Vi har ei ganske stor utfordring, og det er ingen tvil om at kommunen vil slite, sier Moen.

Les også: Soknedal sanitetsforening hadde nissefest