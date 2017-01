Hele gaupekvoten for Midt-Norge er påkjørt

Alle de tre gaupene i kvoten som var satt opp for Midt-Norge fram til 15. februar i år, døde som følge av påkjørsel.

En i Melhus

En av dem var ei 17,7 kilo tung hanngaupe som ble påkjørt på E6 i Melhus, og da nærmere bestemt sør for Fosskrysset på Hovin. Det skjedde 20. desember i fjor.

15. august i fjor ble ei voksen hanngaupe påkjørt av toget i Meråker, mens ei ung gaupe ble påkjørt av bil i Orkdal 24. september i fjor. Det opplyser fylkesvaraordfører Gunn I. Stokke (Sp).

Påkjørslene førte til at hele gaupekvoten var tatt. Kvoten lød på tre betingede skadefellingstillatelser, og gjaldt for Midt-Norge (region 6) perioden 1. juni 2016 til 15. februar 2017. Stokke opplyser at de tre døde gaupene inngikk i kvoten i henhold til rovviltforskriftens paragraf 7.

Ny kvote

- Sekretariatet sendte forslag om vedtak på ny kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupa ut på e-post til nemndas medlemmer den 4. januar, opplyser Stokke.

Med bakgrunn i sekretariatets forslag, fattet rovviltnemnda vedtak om å tildele en ny kvote, og denne gangen på to gauper. Kvoten gjelder i perioden 9. januar til 15. februar.

- Terskelen for felling av skadegjørende gaupe bør være lav i områder uten mål om yngling av gaupe, mener Stokke.

Stokke viser til at Stortingets bestandsmål for region 6 er nådd.

Blir stoppet ut

Den påkjørte gaupa i Melhus blir stoppet ut. Bilisten som kjørte på den, rapporterte til Melhus kommune.

- Gaupa ble hentet av Statens naturoppsyn som har flådd den. Melhus kommune søkte Miljødirektoratet om å få beholde skinnet, sier Ole John Sæther, skog- og viltansvarlig i Melhus kommune.

Sæther forteller at gaupa er blitt undersøkt, og at den er ei 17,7 kilo tung hanngaupe. Melhus kommune har fått tillatelse til å stoppe den ut, og Sæther opplyser at skinnet vil bli hentet for så å bli brakt til utstopping.

Hvor den utstoppede gaupa skal stå, er ikke helt avklart ennå.

- Den skal være tilgjengelig for publikum, og spesielt for barn og unge, sier Sæther.