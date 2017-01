Veisalt skaper parkeringsproblemer

Bommene for pendlerparkeringa ved Melhus skysstasjon står fortsatt åpne slik at alle og enhver kan benytte denne parkeringsplassen. Plassen er avsatt til et pilotprosjekt der en kan forhåndsbestille parkeringsplass ved hjelp av en app.

Utbedring

Imidlertid har fylkeskommunen slitt med å få systemet til å fungere. Rådgiver Lars Fabricius i Sør-Trøndelag fylkeskommune har opplyst til Trønderbladet at det foregår en utbedring av den elektriske delen av anlegget for å gi bedre sikring ved strømbrudd.

Her skulle det ha stått 57 biler Sikringene gikk så norgesnyheten i Melhus ble stående nesten uten biler, da den skulle tas i bruk.

Veisaltet

Nå er utfordringa salting av veiene. Veisaltet fører til at det iser og legger seg snø på bilskiltene, og da kan ikke kameraet ved inngangen gjenkjenne bilnummeret. Gjenkjenninga skal benyttes for å sjekke om bilnummeret til den som har bestilt parkeringsplassen.

- Vi har ikke konkludert med at vi har utfordringer med det enda, men et skittent skilt er vanskeligere å lese enn et rent et. Saltet gir overflaten en refleksjon som kan være vanskelig. Vinkel på kamera, infrarød lesning med mere kan hjelpe og vi har ikke hatt noen problemer med dette så langt, så jeg vil som sagt ikke konkludere helt enda på hvor stort dette problemet er, opplyser Fabricius.

Avgift

Denne pendlerparkeringa er blitt finansiert av Melhus kommune og fylkeskommunen, og Fabricius forteller at det ikke foreligger planer om å avgiftsbelegge disse parkeringsplassene i pilotperioden. Hva som skjer etterpå når det gjelder parkeringsavgift, er utenfor prosjektet å vurdere ifølge Fabricius.