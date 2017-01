Stopper innføring av p-avgift

Ordfører Gunnar Krogstad krever at spørsmålet om innføring av parkeringsavgift ved Melhus skysstasjon, blir politisk behandlet.

Bad om stopp

- Jeg har ringt styrelederen for Melhus skysstasjon og bedt om en timeout. Vi vil ha dette til politisk behandling, og jeg har bedt styrelederen om å avvente innføring av parkeringsavgifta, sier Krogstad.

Tirsdag morgen fortalte Trønderbladet i nettavisa at Melhus skysstasjon vil innføre parkeringsavgift ved Melhus skysstasjon. Begrunnelsen til daglig leder Anders Grønning er å få bukt med langtidsparkeringa. Nå er det svært fullt på parkeringsplassen, og folk parkere både på fortau og i snøskavler. Parkeringsplassen er beregnet på brukere av buss og tog.

Innfører p-avgift for pendlere Tog- og busspendlere må snart betale 30 kroner dagen for å parkere ved skysstasjonen.

- Innføring av ei parkeringsavgift er uheldig, sier ordfører Krogstad.

Partikollega og trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) var nylig i Melhus formannskap for å invitere Melhus og andre kommuner inn i en bymiljøavtale, og hun understreket at bilbruken på innfartsveiene til Trondheim må ned.

Les også: Kom i bil og sa at bilbruken må ned

Dessuten frykter Krogstad at konsekvensene av avgiftsbelagt parkering ved skysstasjonen er at pendlere setter igjen bilene på andre parkeringsplasser i stedet. Melhus kommune har noen få parkeringsplasser langs miljøgata, og disse har ikke tidsbegrenset parkering slik parkeringsplassene utenfor kjøpesentrene har.

Stort leserengasjement

Planen om å innføre parkeringsavgift, har fått det til å koke hos leserne. På Trønderbladets Facebook-side er det kommet mange innlegg, og Trønderbladet har også fått henvendelser fra pendlere som reagerer sterkt på forslaget om parkeringsavgift. Flere kommenterer at 30 kroner pr. dag slett ikke er en symbolsk sum, og at det vil ende med 6000 kroner i året. Da vil de heller kjøre bil, skriver flere.

- 30 kroner dagen er i så måte ikke et symbolsk beløp – det betyr 600 kr pr. måned for en vanlig jobbpendler til Trondheim – nesten like mye som månedskortet koster og dermed bortimot en dobling av kostnadene for pendlerne, skriver Knut K. Bjørseth i en e-post til avisa.

Flere nevner at busstilbudet utenfor Melhus sentrum er dårlig, og at det fører til at mange kjører til parkeringsplassen utenfor Melhus skysstasjon i stedet for å ta bussen fra stedet de bor.

- Alternativet med enda mer bilkjøring til og fra byen er det vel ingen som ønsker seg, spør pendler Bjørseth.

Eierforhold

Melhus skysstasjon er et aksjeselskap der Melhus kommune eier en tredjedel, mens Nettbuss og Sparebank1 SMN eier resten av aksjene. Parkeringsplassen der Melhus skysstasjon vil innføre avgifta, er kommunal grunn og leies av skysstasjonen.

- Leieavtalen går til 2018 og kan forlenges. Nå ønsker vi å få en avklaring om ansvarsforholdene rundt parkeringsplassen, og om innføring av parkeringsavgift må vedtas i kommunen som er planmyndighet. Uansett bør dette til politisk behandling, sier Krogstad.

Krogstad har bedt om et møte med Melhus skysstasjon, og opplyser at møtet blir i neste uke.

- Jeg har fått forklart at avgifta skal innføres på grunn av langtidsparkerte biler. Jeg sitter ikke med fasiten for hvordan dette kan løses, og det finnes sikkert mange løsninger som kan vurderes, sier Krogstad.

Lesere har foreslått at det kan settes opp et skilt med tidsbegrenset parkering, og med varsel om borttauing om en står for lenge på plassen.