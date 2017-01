Branntilløp på Rosmælen skole

Midt på dagen på tirsdag var det branntilløp i en oppvaskmaskin på Rosmælen skole på Kvål.

Brannsjef Arild Karlsen i Gauldal brann og redning kan fortelle at personalet på skolen tok full kontroll over situasjonen på egen hånd, og at han bare var innom etterpå for en kontroll.

- Det er bra å se at rutinene fungerer godt, når slike ting skjer, sier han, og berømmer de handlekraftige ansatte ved skolen.

Barna ble evakuert, brannen slukket, og oppvaskmaskina båret ut.