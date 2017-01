Her blir du ikke bøtelagt

- Vi kan ikke gjøre noe, sier daglig leder Anders Grønning ved Melhus skysstasjon AS.

For pendlere

Grønning opplyser at ingen blir bøtelagt om de feilparkerer på parkeringsplassene til Melhus skysstasjon. Parkeringsplassene er avsatt for brukere av buss og tog, men erfaringa til Melhus skysstasjon er at det også står langtidsparkerte kjøretøy der.

Fredag forsøkte Grønning å få tauet vekk en bil som sto ulovlig parkert bak taxistasjonen, men kunne ikke gjøre det fordi de rette skiltene ikke er satt opp.

Nye skilt

Årsaken til at Melhus skysstasjon ikke kan bøtelegge noen for tida, er at det har kommet nye parkeringsforskrifter fra nyttår og disse krever skilt med hvit bakgrunn. Dagens skilt har svart bakgrunn.

- Det er viktig at folk leser på skiltene når de kommer, sier Grønning.

Skiltene er ventet om kort tid. De nye parkeringsforskriftene regulerer blant annet hvor mye selskaper kan ta inn i parkeringsgebyr. Bøtesatsen for feilparkering på vanlig plass er 300 kroner, mens du får 900 kroner i bot om du parkererer på handikapplass uten å ha gyldig tillatelse.

Nytt bomtrøbbel på pendlerparkeringen Bommene på den lukkede pendlerparkeringa har stått åpne i lengre tid.

På parkeringsplassen er det så fullt at folk parkerer utenfor oppmerket område. Etter at Trønderbladet skrev om at parkeringsplassen for dem som bruker parkeringsapp, ikke er kun for dem som har registrert seg, er denne parkeringsplassen blitt overfylt.

