Advarer om vanskelige kjøreforhold

Statens vegvesen advarer om at det tirsdag, er utrygt for vanskelige kjøreforhold på grunn av faren for underkjølt regn og omslag til mildvær. Varslet gjelder Trøndelag og Vestlandet.

Meteorologisk institutt melder at det kan bli tre grader og regn på tirsdag, og torsdag kan det bli hele seks grader. Da skal det komme en del nedbør. Fredag kan det også bli regn og varmegrader, og i helga kan det også bli varmegrader.