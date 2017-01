Ingen personskade da bil havnet i grøfta

Lørdag kveld klokka 23.22 fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt i grøfta på E6 nord for Lundamo. Politiet var på stedet og opplyser at det ikke oppstod personskade. Bilen var også kjørbar etter uhellet, men den mannlige sjåføren bestilte bilberging for å få bilen opp på vegen igjen. Politiets operasjonsleder kjenner ikke årsaken til utforkjøringa.

